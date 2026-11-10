Часу небагато: МОН визначило граничні терміни підтвердження грантів для студентів

МОН України почало формувати нові академічні гранти для цьогорічних студентів-першокурсників. Також виплати готують для вступників 2024 і 2025 років.

Записи для розрахунку формують у ЄДЕБО. Після перевірки даних сертифікати передаватимуть у застосунок Дія, а студенти мають особисто підтвердити їх Дія.Підписом, інформує Міністерство освіти і науки України.

Хто отримає кошти

Наразі гранти можна отримати у 209 вишах. Вони повинні своєчасно внести коректні дані до ЄДЕБО, щоб МОН могло перевірити їх і сформувати гранти.

Рекомендуємо закладам освіти до надходження фінансування не допускати негативних наслідків для студентів, які відповідають умовам отримання гранту, через несплату тієї частини контракту, яку має покрити грант,

– наголосили у МОН.

Для вступників 2026 року підтримка охоплює бакалаврат, магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, а також магістратуру на основі ступеня бакалавра. Суму грантів визначають індивідуально з урахуванням результатів вступних випробувань та передбачених коефіцієнтів. Точну суму вкажуть у сертифікаті.

Студенти другого й третього років навчання, які вступили у 2024 або 2025 році та отримували державний грант, підтверджують продовження підтримки на відповідний рік за умовами програми, у якій вони беруть участь.

Коли і як підтвердити грант

Цьогорічним першокурсникам, а також магістрантам першого року навчання треба підтвердити грант з 9 до 29 листопада 2026 року.

Другий і третій роки навчання, продовження грантів для вступників 2024 і 2025 років – з 13 листопада до 3 грудня 2026 року.

Окремо подавати заяву на грант не потрібно. Сертифікат формується автоматично на підставі даних ЄДЕБО.

Студенти повинні:

оновити Дію та перевірити, чи активований Дія.Підпис;

після надходження сповіщення відкрити сертифікат у Дії;

перевірити персональні дані, назву закладу й освітньої програми, суму гранту та строк підтвердження;

підтвердити згоду на отримання або продовження гранту за допомогою Дія.Підпису у визначений строк.

Якщо сертифікат не з’явився або в ньому є помилка, зверніться до свого закладу освіти для перевірки даних у ЄДЕБО. Сертифікати передаватимуть у Дію після внесення й перевірки інформації, тому вони можуть з’являтися в різний час,

– акцентували у МОН.

У разі виникнення технічних проблем з підтвердженням сертифіката у Дії варто оперативно звернутися до технічного адміністратора застосунку Дія.

Коли надійдуть кошти

Після підтвердження сертифіката МОН видаватиме накази про надання або продовження грантів. У них вкажуть суму та її розподіл на платежі. Кошти перераховуватимуть вишам протягом листопада – грудня 2026 року. Перший платіж за програмою грантів має надійти до кінця 2026 року.