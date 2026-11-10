Часу небагато: МОН визначило граничні терміни підтвердження грантів для студентів

Гранти на здобуття вищої освіти / Depositphotos
МОН України почало формувати нові академічні гранти для цьогорічних студентів-першокурсників. Також виплати готують для вступників 2024 і 2025 років.
Записи для розрахунку формують у ЄДЕБО. Після перевірки даних сертифікати передаватимуть у застосунок Дія, а студенти мають особисто підтвердити їх Дія.Підписом, інформує Міністерство освіти і науки України.
Хто отримає кошти
Наразі гранти можна отримати у 209 вишах. Вони повинні своєчасно внести коректні дані до ЄДЕБО, щоб МОН могло перевірити їх і сформувати гранти.
Рекомендуємо закладам освіти до надходження фінансування не допускати негативних наслідків для студентів, які відповідають умовам отримання гранту, через несплату тієї частини контракту, яку має покрити грант
Для вступників 2026 року підтримка охоплює бакалаврат, магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, а також магістратуру на основі ступеня бакалавра. Суму грантів визначають індивідуально з урахуванням результатів вступних випробувань та передбачених коефіцієнтів. Точну суму вкажуть у сертифікаті.
Студенти другого й третього років навчання, які вступили у 2024 або 2025 році та отримували державний грант, підтверджують продовження підтримки на відповідний рік за умовами програми, у якій вони беруть участь.
Коли і як підтвердити грант
Цьогорічним першокурсникам, а також магістрантам першого року навчання треба підтвердити грант з 9 до 29 листопада 2026 року.
Другий і третій роки навчання, продовження грантів для вступників 2024 і 2025 років – з 13 листопада до 3 грудня 2026 року.
Окремо подавати заяву на грант не потрібно. Сертифікат формується автоматично на підставі даних ЄДЕБО.
Студенти повинні:
оновити Дію та перевірити, чи активований Дія.Підпис;
після надходження сповіщення відкрити сертифікат у Дії;
перевірити персональні дані, назву закладу й освітньої програми, суму гранту та строк підтвердження;
підтвердити згоду на отримання або продовження гранту за допомогою Дія.Підпису у визначений строк.
Якщо сертифікат не з’явився або в ньому є помилка, зверніться до свого закладу освіти для перевірки даних у ЄДЕБО. Сертифікати передаватимуть у Дію після внесення й перевірки інформації, тому вони можуть з’являтися в різний час
У разі виникнення технічних проблем з підтвердженням сертифіката у Дії варто оперативно звернутися до технічного адміністратора застосунку Дія.
Коли надійдуть кошти
Після підтвердження сертифіката МОН видаватиме накази про надання або продовження грантів. У них вкажуть суму та її розподіл на платежі. Кошти перераховуватимуть вишам протягом листопада – грудня 2026 року. Перший платіж за програмою грантів має надійти до кінця 2026 року.
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