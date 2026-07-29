Чи надаватимуть вступникам до вишів гранти на навчання цьогоріч

Механізм надання державних грантів для вступників на контракт у виші на 2026 – 2027 навчальний рік досі не схвалили. Натомість у МОН України запевняють, що гранти на вищу освіту надаватимуть, як і торік.

Про це РБК-Україна повідомили у Міністерстві освіти і науки України. І додали, що розглядають два варіанти збереження механізму державних грантів.

Чи надаватимуть гранти на вищу освіту у 2026 році

У МОН кажуть, що до 1 вересня механізм державних грантів збережуть. Якщо законопроєкт №10399 ще не набуде чинності, необхідні рішення ухвалять на рівні постанови уряду.

Так, у міністерстві запевнили, що вступники й надалі матимуть можливість отримувати гранти на оплату навчання. При цьому акцентували, що студенти, які вже стали отримувачами грантів у попередні роки, не втратять державну підтримку.

Студенти, які вже отримують гранти, продовжать їх отримувати за умови дотримання встановлених вимог на момент їхнього вступу,

– зазначають у МОН.

Які гранти на навчання діють в Україні

Державний грант на здобуття вищої освіти можуть отримати вступники на контракт з високими результатами НМТ або такими, що вище середніх. Це безповоротна цільова підтримка, яка допомагає частково або повністю оплатити навчання.

У 2025 році базові суми грантів становили 17 тисяч і 25 тисяч гривень. Остаточна сума залежить від спеціальності та регіону, де розташований заклад освіти. Держава передбачає більшу підтримку для вступників на спеціальності, де найбільше потрібні фахівці, зокрема в галузях освіти, інженерії, природничих наук, аграрного сектору, реабілітації та медицини.

Якщо студент переводиться до іншого закладу освіти, але не змінює спеціальність, грант зберігається. У разі зміни спеціальності його можуть переглянути або скасувати, якщо нова освітня програма не відповідає умовам надання гранту.