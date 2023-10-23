Хто визначатиме розмір гранту на навчання у вишах

Розмір державного гранту на навчання у вишах України визначатиме Кабмін. Також уряд встановлюватиме порядок надання грошей.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті, який оприлюднило Міносвіти.

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Хто визначатиме розмір гранту на вищу освіту

Розмір державного гранту на кожний рік навчання може змінюватися. На це впливатиме зміна вартості навчання, яку передбачає договір із ЗВО.

Водночас зміни розміру гранту не можуть бути більшими, ніж на офіційно визначений рівень інфляції за попередній рік.

Порядок надання грошей на навчання погоджуватиме уряд.

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