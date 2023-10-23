Хто визначатиме розмір гранту на навчання у вишах
23 жовтня 2023, 11:07Читать новость на русском
Джерело:Osvita.ua
Розмір державного гранту на навчання у вишах України визначатиме Кабмін. Також уряд встановлюватиме порядок надання грошей.
Про це йдеться у відповідному законопроєкті, який оприлюднило Міносвіти.
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Хто визначатиме розмір гранту на вищу освіту
Розмір державного гранту на кожний рік навчання може змінюватися. На це впливатиме зміна вартості навчання, яку передбачає договір із ЗВО.
Водночас зміни розміру гранту не можуть бути більшими, ніж на офіційно визначений рівень інфляції за попередній рік.
Порядок надання грошей на навчання погоджуватиме уряд.
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Держава запровадить гранти на вищу освіту
- МОН розробило альтернативний підхід до держфінансування вищої освіти.
- Він передбачає держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.
- Система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.
- Випускник на основі результатів ЗНО або НМТ отримуватиме від держави певну суму грошей і самостійно визначатиме, якому виші заплатити їх за своє навчання.
- Гарантоване право на отримання гранту на вищу освіту нададуть вступникам-пільговикам.