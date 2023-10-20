Так, МОН оприлюднило відповідний законопроєкт. Документ пропонує зміни щодо запровадження державних грантів на оплату послуг з навчання у вишах. Дивіться також Держава запровадить гранти на вищу освіту: хто отримає гроші на навчання Оприлюднили законопроєкт про гранти на вищу освіту

Відповідно до законопроєкту, пропонують розширити перелік джерел держфінансування навчання у вишах, на яке надаватимуть гранти.

Гранти будуть безповоротними і не передбачатимуть додаткових зобов'язань студента.

Державні гранти зможуть отримати студенти, які мають право на навчання за державним або регіональним замовленням чи за контрактом з повною або частковою оплатою навчання за кошти гранту.

Отримати грант зможуть вступники, які взяли участь у конкурсному відборі на підставі результатів ЗНО/НМТ і отримали результат, необхідний для вступу у конкретний виш.

Також грант зможуть отримати студенти, зараховані на навчання за контрактом для здобуття освіти за денною, дуальною або дистанційною формою з повною або частковою оплатою навчання.

Актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу сформують після того, як Мінекономіки представить документ із прогнозом розвитку ринку праці.

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