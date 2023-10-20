Так, МОН обнародовало соответствующий законопроект. Документ предлагает изменения о введении государственных грантов на оплату услуг по обучению в вузах.
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Обнародовали законопроект о грантах на высшее образование
Согласно законопроекту, предлагают расширить перечень источников госфинансирования обучения в вузах, на которые будут предоставляться гранты.
Гранты будут безвозвратными и не будут предусматривать дополнительных обязательств студента.
Государственные гранты могут получить студенты, имеющие право на обучение по государственному или региональному заказу или по контракту с полной или частичной оплатой обучения за средства гранта.
Получить грант смогут поступающие, принявшие участие в конкурсном отборе на основании результатов ВНО/НМТ и получившие результат, необходимый для вступления в конкретный вуз.
Также грант смогут получить студенты, зачисленные на обучение по контракту для получения образования по дневной, дуальной или дистанционной форме с полной или частичной оплатой обучения.
Актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени будет сформирован после того, как Минэкономики представит документ с прогнозом развития рынка труда.
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Государство введет гранты на высшее образование
- Минобразования разработало альтернативный подход к госфинансированию высшего образования.
- Он предусматривает госзаказ на основные специальности и грантовое финансирование других.
- Система грантов может работать уже в сентябре 2024 года.
- Выпускник на основе результатов ВНО или НМТ будет получать от государства определенную сумму денег и самостоятельно определять, какой вуз заплатить их за свое обучение.