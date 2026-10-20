МОН змінило терміни отримання студентами грантів

Сертифікати про отримання грантів на навчання у вишах України надійдуть студентам бакалаврату і магістратури пізніше, ніж мали б. Їх надішлють у Дію.

Про це поінформували у листі Міністерства освіти і науки. У ньому мовиться про відтермінування строків передачі відомостей в Дію про сертифікати на отримання грантів.

Коли студенти отримають сертифікати

За інформацією МОН, затримка пов’язана з розширенням переліку студентів, які мають право претендувати на отримання академічних грантів. Цьогоріч, до слова, вперше гранти зможуть отримати не лише майбутні бакалаври, а й магістранти.

Про строки направлення сертифікатів студентам мають повідомити додатково.

Зауважимо, що попередньо гранти мали надійти студентам з 15 вересня. До 25 жовтня вони мали підтвердити сертифікат у Дії.

Для підтвердження необхідно накласти віддалений кваліфікований електронний підпис Дія.Підпис (Дія ID). Для його активації потрібно зчитати смартфоном із підтримкою NFC чип біометричного документа – ID-картки або закордонного паспорта.

Що відомо про гранти

Цьогоріч базовий розмір академічного гранту на відшкодування вартості навчання на бакалавраті та на медичній і ветеринарній магістратурі на контракті зріс. Грант І рівня становитиме 18,5 тисячі гривень, а грант ІІ рівня – 27 тисяч гривень.

Для отримання гранту І рівня достатньо мати результати НМТ не менше ніж 150 балів з двох предметів НМТ, а для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів.

Грант на навчання можна отримати у таких вишах України.