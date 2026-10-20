Об этом сообщили в письме Министерства образования и науки. В нем говорится об отсрочке сроков передачи сведений в систему "Дия" о сертификатах на получение грантов.

Когда студенты получат сертификаты

По информации МОН, задержка связана с расширением перечня студентов, имеющих право претендовать на получение академических грантов. В этом году, кстати, впервые гранты смогут получить не только будущие бакалавры, но и магистранты.

О сроках направления сертификатов студентам сообщат дополнительно.

Отметим, что ранее гранты должны были поступить студентам с 15 сентября. До 25 октября они должны были подтвердить сертификат в приложении "Дія".

Для подтверждения необходимо наложить удаленную квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" (Дія ID). Для ее активации нужно с помощью смартфона с поддержкой NFC считать чип биометрического документа – ID-карты или загранпаспорта.

Что известно о грантах

В этом году базовый размер академического гранта на возмещение стоимости обучения в бакалавриате, а также в медицинской и ветеринарной магистратуре по контракту увеличился. Грант I уровня составит 18,5 тысячи гривен, а грант II уровня – 27 тысяч гривен.

Для получения гранта I уровня достаточно иметь результаты НМТ не менее 150 баллов по двум предметам НМТ, а для специальностей с особой поддержкой – 140+ баллов.

Грант на обучение можно получить в таких вузах Украины.