В Україні експериментально запровадять систему грантів на навчання

В Україні мають намір експериментально запровадити гранти на навчання у вишах. Відповідну постанову невдовзі погодить уряд.

Отримані результати врахують і внесуть зміни до другого читання у законопроєкт №10399. Він запроваджує перехідний період, коли в Україні залишатиметься держзамовлення і водночас поступово впроваджуватимуть систему державних грантів.

До теми Що буде з освітою студентів, якщо виші, у які вони вступлять, реорганізують

Як реалізовуватимуть експеримент із наданням грантів

Очільник парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що у найближчі тижні уряд має ухвалити цю постанову.

Ми побачимо, що обиратимуть діти, будемо намагатися їх фінансово стимулювати обирати потрібні для держави професії. За результатами експерименту із грантовим вступом ми зможемо зробити висновки й правильно підкорегувати до другого читання законопроєкт №10399, щоб він був ухвалений до кінця цього року й запрацював уже з наступного року,

– заявив він.

Повний перехід на систему державних грантів або пільгового кредитування одночасно зі скасуванням державного замовлення, за словами нардепа, видається дещо ризикованим.

Наші абітурієнти часто обирають професії, що зараз вважаються "модними", тож держава ризикує втратити дуже важливі спеціальності, які є непопулярними. Законопроєктом №10399 ми намагаємося запровадити перехідний період, коли в Україні буде залишатися держзамовлення, особливо на ті спеціальності, яких потребує держава і де держава, наприклад, є монополістом у виплаті зарплати: учителі, медики, енергетики, спеціалісти для Укрзалізниці тощо,

– каже він.

І додав, що на сьогодні в Україні збільшують держзамовлення, наприклад, на воєнні науки, на спеціальності, що пов'язані з воєнною промисловістю.

Раніше ми інформували про те, хто може вступити до вишів без результатів НМТ. Про це читайте за посиланням.