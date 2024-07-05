Полученные результаты учтут и внесут изменения ко второму чтению в законопроект №10399. Он вводит переходный период, когда в Украине будет оставаться госзаказ и одновременно постепенно внедрять систему государственных грантов.

К теме Что будет с образованием студентов, если вузы, в которые они поступят, реорганизуют

Как будут реализовывать эксперимент с предоставлением грантов

Глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что в ближайшие недели правительство должно принять это постановление.

Мы увидим, что будут выбирать дети, будем пытаться их финансово стимулировать выбирать нужные для государства профессии. По результатам эксперимента с грантовым поступлением мы сможем сделать выводы и правильно подкорректировать ко второму чтению законопроект №10399, чтобы он был принят до конца этого года и заработал уже со следующего года,

– заявил он.

Полный переход на систему государственных грантов или льготного кредитования одновременно с отменой государственного заказа, по словам нардепа, представляется несколько рискованным.

Наши абитуриенты часто выбирают профессии, что сейчас считаются "модными", поэтому государство рискует потерять очень важные специальности, которые являются непопулярными. Законопроектом №10399 мы пытаемся ввести переходный период, когда в Украине будет оставаться госзаказ, особенно на те специальности, в которых нуждается государство и где государство, например, является монополистом в выплате зарплаты: учителя, медики, энергетики, специалисты для Укрзализныци и т.д,

– говорит он.

И добавил, что сегодня в Украине увеличивают госзаказ, например, на военные науки, на специальности, связанные с военной промышленностью.

Ранее мы информировали о том, кто может поступить в вузы без результатов НМТ. Об этом читайте по ссылке.