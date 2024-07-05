За ними сохранят форму обучения и образовательную программу. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона.
Читайте В Украине еще два вуза присоединят к более сильным ЗВО
Что должны знать студенты о реорганизации ЗВО
Винницкий заявил, что в случае объединения вузов студент всегда будет защищен.
Та форма поступления, по которой поступил, имеется в виду бюджет или контракт, остается. Образовательная программа завершается, образовательная программа дальше развивается в новом заведении. Студенты как раз те, которые однозначно защищены в этом процессе,
– отметил чиновник.
Он также рассказал, что в течение последнего года осуществили семь успешных объединений. Изменения, по словам Винницкого, должны продолжаться и в дальнейшем.
Заместитель Лисового также отметил, что в нашем государстве слишком распыленная сеть учебных заведений, поэтому укрупнение ЗВО будут происходить. О конкретных случаях МОН сообщит в сентябре.
Смотрите также Кто может поступать в вузы без результатов НМТ в 2024 году
Что известно о процессе объединения вузов в Украине
- В прошлом году МОН анонсировало процесс модернизации сети вузов в Украине.
- Этот процесс не только сократить количество вузов путем их объединения, но и улучшит в них качество образования.
- Уже состоялись объединения отдельных вузов во Львове, Харькове, Житомире и других городах Украины.
- Процесс модернизации сети университетов приостановили на время вступительной кампании. Исключения – процессы по тем вузам, которые уже согласовали объединить.