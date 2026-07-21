Не "Грузія": як правильно називати цю країну

Тбілісі вже близько 15 років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія". У столиці цієї країни пояснювали: це найменування – російське.

Литва, до прикладу, раніше, змінила в себе офіційну назву "Грузія" на Сакартвело. Як правильно назвати цю країну українською, розповідає 24 Канал.

Як назвати Грузію правильно

Щодо Литви, то там назву "Gruzija" залишили в публічному просторі, а в офіційних документах з 2021 року інше найменування – "Sakartvelas". Згодом після перехідного періоду цю назву вирішили зробити офіційною. Від назви "Грузія" в офіційних документах відмовилися й інші країни (Ізраїль, Південна Корея, Японія).

Спроби змінити назву "Грузія" на "Сакартвело" активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Саме так називають свою країну грузини. (Сакартвело – "країна картвелів", від Картлі – одного з основних регіонів цієї держави).

У світі натомість переважно використовують латинську назву "Георгія" ("Georgia"). А Грузією цю державу іменують у Росії і ще приблизно у двадцяти країнах, зокрема і в Україні.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода журналіст, експресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава, "Грузія" – це імперська назва.

Насправді "Сакартвело" – це і є справжня назва держави. Той же переклад "Georgia" – результат перекладу з російської. Повернення до назви "Сакартвело" – це важливо, але може зайняти не один рік,

– заявив він.

Зауважимо, що 2023 року у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про запровадження в Україні історичної назви Грузії "Сакартвело". Ініціатори зазначали, що назву "Грузія" використовують у світі близько 20 країн.

Що відомо про Грузію

Гру́зія – держава в Східній Європі, на південно-східному узбережжі Чорного моря. Вона розташована на перехресті Європи й Азії.

Ця держава має спільні кордони з такими країнами: на півночі – Росія, на півдні – Туреччина і Вірменія, на сході – Азербайджан. Грузія є членом Ради Європи, Євроконтролю, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Організації за демократію та економічний розвиток.

Столиця й найбільше місто – Тбілісі. Грузія займає територію 69 700 км² (26 911 квадратних миль). Населення становить майже 4 мільйони осіб.

Країна є унітарною, напівпрезидентською республікою, з урядом, обраним за принципом представницької демократії.