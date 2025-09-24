Європейський Союз виділяє чималі кошти на забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні. Мовиться про близько 200 мільйонів євро.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на конференції "Відновлення дитинства та людяності – просування миру в Україні через повернення українських дітей" на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це інформує 24 Канал з посиланням Суспільне.

Дивіться також ЗНО для 4-класників не буде, – голова Комітету Ради з питань освіти про ДПА

Скільки коштів отримає Україна?

Вона наголосила: ЄС підтримує Україну.

Ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі,

– заявила фон дер Ляєн.

Також ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяють понад 10 мільйонів євро, аби повернені українські діти могли "одужати, навчатися та знову мріяти".

Крім того, посадовиця повідомила, що наразі понад 1,5 мільйона українських дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях та "ростуть у тіні примусової русифікації".

До теми Коли діти будуть безкоштовно харчуватися у школах: Свириденко дала відповідь

Коли діти будуть безкоштовно харчуватися у школах?

В Україні у 2026 році запровадять безкоштовне харчування для дітей 1 – 11 класів у школах.

Гроші на це передбачені у проєкті бюджету на 2026 рік, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

З 1 жовтня 2026 року всі 4,4 мільйона учнів 1 – 11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування, пообіцяла вона.

Дивіться також Чи повинні батьки робити добровільні внески у школах

Які зміни відбулися з 1 вересня?