Українська мова має чимало влучних висловів, за допомогою яких можна яскраво описати звичайні побутові ситуації. Наприклад, коли в оселі настільки холодно, що хочеться швидше загорнутися в ковдру й зігрітися, українці можуть сказати: "Хоч вовків ганяй!".

Вовки асоціюються з лісом, зимою та морозом, але чому їх згадують, коли йдеться про холодну хату? З'ясуймо, що означає цей фразеологізм, звідки він походить і як правильно його вживати. Детальніше про вислів розповідає словник "Горох".

Що означає "хоч вовків ганяй"?

Фразеологізм "хоч вовків ганяй" означає, що десь дуже холодно, аж некомфортно перебувати. Найчастіше так говорять про неопалюване приміщення, холодну хату або кімнату, у якій відчутно тягне морозом.

Наприклад:

У хаті хоч вовків ганяй – піч давно не топили.

Зайшли до дачного будинку, а там хоч вовків ганяй.

Сидіти в класі без опалення було так холодно, що хоч вовків ганяй.

У фразеологічних словниках можна знайти й інші варіанти цього вислову: "хоч собак гони", "хоч псів ганяй". Усі вони передають однакове значення – дуже холодно.

Зверніть увагу! В українській мові є й інші образні вислови про сильний холод. Наприклад, "змерзнути як собака" або "собачий холод". Які ще фразеологізми мають слово "собака" та що вони означають, розповідаємо в матеріалі про пса чи собаку в українській мові.

Ось як цей вислів використовували українські письменники:

Один [фін] каже: "Ну й холодно ж у нашому бліндажі, хоч собак гони. Давай оцю сосонку звалимо та натопимо". (Григорій Тютюнник)

(Григорій Тютюнник) Ішов з сіней холод: у хаті хоч вовків гони! (Панас Мирний)

Чому у вислові згадуються вовки?

Точного пояснення походження цього образного вислову словники не подають. Його можна розглядати як приклад народного перебільшення: настільки холодно, що з приміщення хочеться вигнати навіть вовків. Такий незвичний образ допомагає передати силу холоду й робить вислів емоційним та виразним.

Цікаво, що вислів має давню історію. Його зафіксовано ще у словнику Бориса Грінченка 1927 року. Там наведено приклад: "У хаті – хоч вовків ганяй", тобто дуже холодно.

Вовки / Magnifik

Вислів "хоч вовків ганяй" доречний у розмовах про сильний холод, передусім у приміщенні. Він надає мовленню образності й емоційності. Тож коли в кімнаті холодно, батареї ледь теплі, а з вікон тягне протягом, можна сказати: "Тут хоч вовків ганяй!". І співрозмовник одразу зрозуміє, наскільки некомфортна температура.