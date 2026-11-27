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Волки ассоциируются с лесом, зимой и морозом, но почему-то о них вспоминают, когда речь заходит о холодном доме? Давайте выясним, что означает этот фразеологизм, откуда он происходит и как его правильно употреблять. Подробнее об этом выражении рассказывает словарь "Горох".

Что означает "хоч вовків ганяй"?

Фразеологизм "хоч вовків ганяй" означает, что где-то очень холодно, настолько, что находиться там неудобно. Чаще всего так говорят о неотапливаемом помещении, холодном доме или комнате, в которой ощутимо тянет морозом.

Например:

В доме хоть волков гони – печь давно не топили.

Зашли в дачный домик, а там хоть волков гони.

Сидеть в классе без отопления было так холодно, что хоть волков гони.

Во фразеологических словарях можно найти и другие варианты этого выражения: "хоч собак гони", "хоч псів ганяй". Все они передают одно и то же значение – очень холодно.

Обратите внимание! В украинском языке есть и другие образные выражения, обозначающие сильный холод. Например, "змерзнути як собака" или "собачий холод". Какие ещё фразеологизмы содержат слово "собака" и что они означают, рассказываем в материале о псе или собаке в украинском языке.

Вот как это выражение использовали украинские писатели:

Один [финн] говорит: "Ну и холодно же в нашем блиндаже, хоть собак гони. Давай эту сосну свалим и растопим". (Григорий Тютюнник)

(Григорий Тютюнник) Из сеней шел холод: в доме хоть волков гони! (Панас Мирный)

Почему в выражении упоминаются волки?

Точного объяснения происхождения этого образного выражения словари не дают. Его можно рассматривать как пример народного преувеличения: настолько холодно, что из помещения хочется выгнать даже волков. Такой необычный образ помогает передать силу холода и делает выражение эмоциональным и выразительным.

Интересно, что у этого выражения долгая история. Оно зафиксировано еще в словаре Бориса Гринченко 1927 года. Там приведен пример: "У хаті – хоч вовків ганяй", то есть очень холодно.

Волки / Magnifik

Выражение "хоч вовків ганяй" уместно в разговорах о сильном холоде, прежде всего в помещении. Оно придает речи образность и эмоциональность. Поэтому, когда в комнате холодно, батареи едва теплые, а из окон дует сквозняк, можно сказать: "Тут хоч вовків ганяй!". И собеседник сразу поймет, насколько некомфортна температура.