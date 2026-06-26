НМТ у 2026 році: хто може не складати і куди вступити без іспиту

Не всім випускникам вдається отримати позитивний результат на національному мультипредметному тесті. Однак це не означає, що вони не зможуть продовжити здобуття освіти вже цьогоріч.

Тип паче, що не у всіх закладах освіти в Україні для вступу вимагають результати тестування. Хто має право не складати НМТ й куди можна поступити без екзамену, розповідає 24 Канал.

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Хто може не складати НМТ?

Результати НМТ потрібні для вступу до українського закладу вищої освіти. Якщо ж ви маєте намір подавати документи до вишу за кордоном, то складати мультитест вам не потрібно.

До речі, для вступу до ЗВО в Україні цьогоріч також можна використати результати НМТ 2023, 2024 чи 2025 років (якщо вони у вас є).

Є також пільгові категорії, які можуть вступити в українські виші на підставі індивідуальних співбесід. Зокрема, вступ можливий для них за квотою і та квотою 2.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

За квотою 1

За квотою 1 вступати до ЗВО можуть такі абітурієнти-пільговики:

учасники бойових дій;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

люди з інвалідністю I або II групи;

діти з інвалідністю, які у рік вступу успішно склали НМТ;

люди, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

До слова, якщо такий вступник складав НМТ у рік вступу, але не подолав мінімальний поріг, він все одно зможе брати участь у вступній кампанії. Однак лише на контракт, уточнює Zaxid.net.

За квотою 2

Квота 2 передбачена для вступників, які:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);

проживають або зареєстровані у населених пунктах, що входять до переліку територій активних бойових дій.

Якщо вступник виїхав після 1 жовтня 2025 року або досі перебуває на ТОТ, він може вступати за співбесідою замість НМТ. Також – претендувати на бюджетне місце.

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Куди можна вступити без НМТ?

Якщо ви провалили НМТ цьогоріч, можете не чекати ще рік. Маєте право, наприклад, обрати заклади освіти, де не потрібні для вступу результати мультитесту. Це:

Військові виші (подання документів продовжили до 1 липня).

Коледжі.

Польсько-українські програми (в окремі приватні виші).

Раніше ми інформували, коли буде додаткова сесія НМТ у 2026 році.