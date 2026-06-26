К тому же не во всех учебных заведениях Украины для поступления требуют результаты тестирования. Кто имеет право не сдавать НМТ и куда можно поступить без экзамена, рассказывает 24 Канал.

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Кто может не сдавать НМТ?

Результаты НМТ нужны для поступления в украинское высшее учебное заведение. Если же вы намерены подавать документы в вуз за рубежом, то сдавать мультитест вам не нужно.

Кстати, для поступления в вуз в Украине в этом году также можно использовать результаты НМТ 2023, 2024 или 2025 годов (если они у вас есть).

Существуют также льготные категории, представители которых могут поступить в украинские вузы на основании индивидуальных собеседований. В частности, поступление для них возможно по квоте 1 и квоте 2.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

По квоте 1

По квоте 1 поступать в вузы могут следующие абитуриенты-льготники:

участники боевых действий;

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

люди с инвалидностью вследствие войны;

люди с инвалидностью I или II группы;

дети с инвалидностью, которые в год поступления успешно сдали НМТ;

лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

К слову, если такой абитуриент сдавал НМТ в год поступления, но не преодолел минимальный порог, он все равно сможет участвовать в приемной кампании. Однако только на контракт, уточняет Zaxid.net.

По квоте 2

Квота 2 предусмотрена для абитуриентов, которые:

зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ);

проживают или зарегистрированы в населенных пунктах, входящих в перечень территорий активных боевых действий.

Если абитуриент выехал после 1 октября 2025 года или до сих пор находится на ВОТ, он может поступать по результатам собеседования вместо НМТ. Также — претендовать на бюджетное место.

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Куда можно поступить без НМТ?

Если вы не сдали НМТ в этом году, вам не нужно ждать ещё год. Вы имеете право, например, выбрать учебные заведения, где для поступления не требуются результаты мультитеста. Это:

Военные вузы ( срок подачи документов продлен до 1 июля).

Колледжи.

Польско-украинские программы ( в отдельные частные вузы).

Ранее мы сообщали, когда состоится дополнительная сессия НМТ в 2026 году.