Хто і куди в Україні може вступати без результатів НМТ у 2023 році
У 2023 році можна вступити у виші Україні без результатів національного мультипредметного тесту. Однак не всі абітурієнти мають таку можливість.
Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, що, власне, вступити без результатів НМТ можна і на деякі спеціальності. Зокрема, на творчі.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Хто і куди може вступати у 2023 році у виші без НМТ
Посадовець розповів, що вступ на творчі спеціальності у 2023 році передбачає творчі випробування та іспити.
Також є певні категорії вступників, які зараз перебувають на окупованих територіях, де неможливо фізично скласти НМТ. Такі абітурієнти також можуть вступати без результатів мультитесту,
– уточнив Винницький.
І додав, що українські виші з нетерпінням чекають на вступників, які зараз живуть на окупованій території.
Ми вас будемо дуже вітати. Тут проблем не буде стосовно НМТ. Якщо ви перебуваєте на підконтрольній території Україні, НМТ переважно потрібно, за винятком творчих спеціальностей. Якщо ви вступаєте на такі спеціальності – там буде співбесіда або творчий конкурс,
– зауважив заступник міністра освіти.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.