Хто і куди в Україні може вступати без результатів НМТ у 2023 році

У 2023 році можна вступити у виші Україні без результатів національного мультипредметного тесту. Однак не всі абітурієнти мають таку можливість.

Заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, що, власне, вступити без результатів НМТ можна і на деякі спеціальності. Зокрема, на творчі.

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Посадовець розповів, що вступ на творчі спеціальності у 2023 році передбачає творчі випробування та іспити.

Також є певні категорії вступників, які зараз перебувають на окупованих територіях, де неможливо фізично скласти НМТ. Такі абітурієнти також можуть вступати без результатів мультитесту,

– уточнив Винницький.

І додав, що українські виші з нетерпінням чекають на вступників, які зараз живуть на окупованій території.

Ми вас будемо дуже вітати. Тут проблем не буде стосовно НМТ. Якщо ви перебуваєте на підконтрольній території Україні, НМТ переважно потрібно, за винятком творчих спеціальностей. Якщо ви вступаєте на такі спеціальності – там буде співбесіда або творчий конкурс,

– зауважив заступник міністра освіти.

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