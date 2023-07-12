Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что, по сути, поступить без результатов НМТ можно и на некоторые специальности. В частности, на творческие.

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Чиновник рассказал, что поступление на творческие специальности в 2023 году предусматривает творческие испытания и экзамены.

Также есть определенные категории абитуриентов, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, где невозможно физически сдать НМТ. Такие абитуриенты также могут поступать без результатов мультитеста,

– уточнил Винницкий.

И добавил, что украинские вузы с нетерпением ждут поступающих, которые сейчас живут на оккупированной территории.

Мы вас приветствуем. Здесь проблем не будет по отношению к НМТ. Если вы находитесь на подконтрольной территории Украины, НМТ в основном требуется, за исключением творческих специальностей. Если вы поступаете на такие специальности – там будет собеседование или творческий конкурс,

– заметил заместитель министра образования.

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