Так, 1 августа стартует регистрация вступительных кабинетов. Что должны знать будущие студенты, читайте дальше.

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Какие даты вступительной кампании должен знать каждый абитуриент

До 10 июля можно подать заявления на собеседование и творческий конкурс, если поступающий планирует учиться на бюджете.

Если будет вступать в контрактную форму, может подавать заявление до 25 июля.

31 июля завершается принятие заявлений на поступление.

До 5 августа обнародуют списки зачисленных в бюджет. При этом поступающий имеет три дня, чтобы подать документы.

А до 10 августа обнародуют список зачисленных на контрактную форму обучения.

Даты вступительной кампании 2023 – детали









Вступительная кампания – даты / МОН

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Вступительная кампания – 2023: кратко