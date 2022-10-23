Розвинете мислення і словниковий запас: які ігри грати з дітьми, якщо вимкнули світло

23 жовтня 2022 , 16:15
Читать новость на русском

Джерело:

Артур Пайрері

Росія продовжує атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе. Останнім часом ворог б'є по енергетичних об'єктах.

Тож протягом останнього часу у домівках багатьох українців зникає світло. Керівник агенції з організації дитячих свят Артур Пайрері розповів, як корисно провести час з дітьми, якщо вимкнули електроенергію. 

Читайте Зацікавите і заспокоїте: які ігри грати з дитиною під час повітряної тривоги

5 ігор, в які можна грати з дітьми 

  • Готуємо піцу

Називайте по черзі різні інгредієнти, які потрібні для приготування піци. Повторювати складники не можна. Хто назве останній, той виграв. 

  • Вгадай мультфільм

Розкажіть сюжет мультфільму або казки. Дитина при цьому має їх вгадати. Наприклад: казка про дівчинку, яка шукала свого друга, котрий опинився в Лапландії. Чим старша дитина, тим менше деталей сюжету варто розказувати. Ще одна варіація гри – плутати деякі елементи сюжету. Дитина нехай виправляє.

  • Асоціації

Назвіть слово. Дитина має назвати асоціацію до нього. Потім ви асоціацію до слова дитини – і так по колу. У кінці спробуйте знайти бодай якийсь зв'язок між першим і останнім словом гри.

  • Аліас

Загадайте слово і спробуйте пояснити його дитині. При цьому не називайте однокорінні. Далі слово загадує і пояснює дитина. І так по черзі. Ця гра – проста, але розвиває словниковий запас та креативне мислення.

  • Театр тіней

А ця гра стане у пригоді, якщо дитина боїться темряви. Завчасно завантажте на телефон малюнки, як показувати тіні пальцями. Коли вимкнуть світло, тренуйтеся з дитиною: по черзі – один тримає ліхтарик, інший показує. Коли ви навчитеся показувати фігури, можна влаштувати справжній театр тіней. Також цікаво буде вирізати з паперу сніжинки та різні візерунки просвічувати їх ліхтариком.

 Важливо Як допомогти дитині у тривожній ситуації

Що має бути у тривожному рюкзаку дитини на випадок ядерного удару

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили спеціальні рекомендації щодо списку речей, які мають бути у такому тривожному рюкзаку. Це:

  • пляшка чистої води; поживні батончики чи снеки в герметичних упакованнях;
  • нотатка від батьків з ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
  • телефон (за можливості);
  • зарядний пристрій і павербанк;
  • індивідуальний набір необхідних ліків;
  • респіратори (запас на кілька днів);
  • комплект змінної білизни та одягу;
  • спальник, якщо його на забезпечує заклад;
  • улюблена іграшка або річ;
  • інші речі відповідно до віку дитину (підгузки, дитяче харчування).

До слова, ці рекомендації актуалізовані, виходячи з нашого досвіду після ЧАЕС.

Автор: Марія Волошин