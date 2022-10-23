Разовьете мышление и словарный запас: какие игры играть с детьми, если выключили свет
Источник:Артур Пайрери
Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе. В последнее время враг бьет по энергетическим объектам.
Поэтому в последнее время в домах многих украинцев исчезает свет. Руководитель агентства по организации детских праздников Артур Пайрери рассказал, как полезно провести время с детьми, если выключили электроэнергию.
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5 игр, в которые можно играть с детьми
- Готовим пиццу
Назовите поочередно разные ингредиенты, которые нужны для приготовления пиццы. Повторять составляющие нельзя. Кто назовет последний, тот выиграл.
- Угадай мультфильм
Расскажите о сюжете мультфильма или сказки. Ребёнок при этом должен их угадать. Например: сказка о девочке, которая искала своего друга, оказавшегося в Лапландии. Чем старше ребенок, тем меньше деталей сюжета следует рассказывать. Еще одна вариация игры – путать некоторые элементы сюжета. Ребёнок пусть исправляет.
- Ассоциации
Назовите слово. Ребёнок должен назвать ассоциацию к нему. Затем вы ассоциацию к слову ребенка – и так по кругу. В конце попытайтесь найти хоть какую-то связь между первым и последним словом игры.
- Алиас
Загадайте слово и попытайтесь объяснить его ребенку. При этом не называйте однокоренные. Далее слово загадывает и объясняет ребенок. И так по очереди. Эта игра проста, но развивает словарный запас и креативное мышление.
- Театр теней
А эта игра пригодится, если ребенок боится темноты. Заранее загрузите картинки на телефон, как показывать тени пальцами. Когда выключат свет, тренируйтесь с ребенком: поочередно – один держит фонарик, другой показывает. Когда вы научитесь показывать фигуры, можно устроить настоящий театр теней. Также интересно будет вырезать из бумаги снежинки и разные узоры и просвечивать их фонариком.
Важно Как помочь ребенку в тревожной ситуации
Что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка на случай ядерного удара
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности разработали специальные рекомендации по списку вещей, которые должны быть в таком тревожном рюкзаке. Это:
- бутылка чистой воды; питательные батончики или снеки в герметичных упаковках;
- записка от родителей с ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);
- телефон (по возможности);
- зарядное устройство и павербанк;
- индивидуальный набор необходимых лекарств;
- респираторы (запас на несколько дней);
- комплект сменного белья и одежды;
- спальник, если его обеспечивает заведение;
- любимая игрушка или вещь;
- другие вещи в соответствии с возрастом ребенка (подгузники, детское питание).
К слову, эти рекомендации актуализированы исходя из нашего опыта после ЧАЭС.