Хто такі Яша, Гоша, Гріша, Тьома: чи так називати цих чоловіків українською

Чи зауважили, що часто використовуєте не властиві українській мові скорочення імен? До прикладу, коли звертаєтесь до Яші, Гріші або Тьоми.

Під тривалим впливом зросійщення та знецінення, нам нав'язали російське скорочення і звучання імен. А як вони звучать українською, розповідає 24 Канал.

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Які повні імена у Яші, Гріші, Тьоми і Гоші

Всім відомо, що в імен є повні та скорочені чи пестливі форми імені. Деякі з них так придумкувато скорочують, що навіть не зрозуміло, як звучить ім'я. До таких відносяться Гоша, Гріша, Яша, Тьома, які звучать на російський штиб.

Гоша – це коротка форма імені Георгій, що з грецької перекладається як "землероб". Воно у різних формах поширену у світі. А ще Георгій – це Гога, Жора, Георг, Гера, Гошка.

Цікаво, що похідними від цього імені є імена – Юрій, Єгор та навіть Ігор. До Ігоря та Єгора, дехто теж звертається Гоша.

Гріша – похідне від Григорій, що з грецької перекладається як "пильний". І короткі форми знайомі переважно російські – Гріня, Грішуня, Григорюшка.

Але українська зменшувально-пестлива форма буде мати форму – Гриць, Грицько, Грицик, Григір, Гринь чи Гринько.

Яша – скорочення імені Яків, яке має давньоєврейське походження – "другий за народженням". Це ім'я було популярне на початку, в середині ХХ століття. Українською пестлива форма звучатиме, як Ясь, Ясько.

Тьома – коротка форма імені Артем. Ім'я давньогрецького походження та означає "неушкоджений" чи присвячений богині Артеміді. Це одне з найпопулярніших імен в Україні і до такої короткої форми уже звикли. Але українською ім'я звучатиме – Артемчик чи Артемко.

І нагадаємо, що для української мови не властиве скорочення зі "-ша" та "-ьоша" – це російська форма, яка нам нав'язана, та залишилась як русизм. Тому відмовтеся від російських версій і звертайтеся українською.