Це мовне відродження: які іншомовні слова варто замінити українськими

30 липня 2023, 10:32
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Українці часто у щоденному мовленні віддають перевагу іншомовним словам. Навіть тим, які легко можна замінити питомими.

Натомість у час розквіту солов'їної варто дбати про красу та правильність свого мовлення ретельніше. І 24 Канал підкаже вам, які іншомовні слова мають красиві українські відповідники. 

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Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять п'ятій добірці пропонуємо вам десяток запозичених слів, які ви без надзусиль можете замінити словами зі солов'їної. А також підкажемо, які красиві українські відповідники мають ці іншомовні слова. 

  • компенсація – відшкодування;
  • вертикальний – прямовисний;
  • момент – мить;
  • дефект – вада, хиба;
  • ренесанс – відродження;
  • комфорт – зручність;
  • фактичний – справжній, дійсний;
  • структура – будова;
  • конкурент – суперник;
  • азарт – завзяття.
Успіхів у покращенні вашої української!
Автор: Марія Волошин