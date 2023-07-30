Це мовне відродження: які іншомовні слова варто замінити українськими

Українці часто у щоденному мовленні віддають перевагу іншомовним словам. Навіть тим, які легко можна замінити питомими.

Натомість у час розквіту солов'їної варто дбати про красу та правильність свого мовлення ретельніше. І 24 Канал підкаже вам, які іншомовні слова мають красиві українські відповідники.

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Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять п'ятій добірці пропонуємо вам десяток запозичених слів, які ви без надзусиль можете замінити словами зі солов'їної. А також підкажемо, які красиві українські відповідники мають ці іншомовні слова.