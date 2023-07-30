Это языковое возрождение: какие иноязычные слова следует заменить украинскими
30 июля 2023, 10:32Читати новину українською
Украинцы часто в ежедневной речи предпочитают иноязычные слова. Даже те, которые легко можно заменить удельными.
Но во время расцвета соловьиной стоит заботиться о красоте и правильности своей речи более тщательно. И 24 Канал подскажет вам, какие иноязычные слова имеют красивые украинские соответствия.
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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими
В двадцать пятой подборке предлагаем вам десяток заимствованных слов, которые вы без труда можете заменить словами из соловьиной. А также подскажем, какие красивые украинские соответствия имеют эти иноязычные слова.
- компенсація – відшкодування;
- вертикальний – прямовисний;
- момент – мить;
- дефект – вада, хиба;
- ренесанс – відродження;
- комфорт – зручність;
- фактичний – справжній, дійсний;
- структура – будова;
- конкурент – суперник;
- азарт – завзяття.