Украинцы часто в ежедневной речи предпочитают иноязычные слова. Даже те, которые легко можно заменить удельными.

Но во время расцвета соловьиной стоит заботиться о красоте и правильности своей речи более тщательно. И 24 Канал подскажет вам, какие иноязычные слова имеют красивые украинские соответствия.

Смотрите также Очаруйте собеседников: какие иностранные слова имеют красивые украинские соответствия

Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать пятой подборке предлагаем вам десяток заимствованных слов, которые вы без труда можете заменить словами из соловьиной. А также подскажем, какие красивые украинские соответствия имеют эти иноязычные слова.