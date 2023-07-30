Это языковое возрождение: какие иноязычные слова следует заменить украинскими

30 июля 2023, 10:32
Читати новину українською

Украинцы часто в ежедневной речи предпочитают иноязычные слова. Даже те, которые легко можно заменить удельными.

Но во время расцвета соловьиной стоит заботиться о красоте и правильности своей речи более тщательно. И 24 Канал подскажет вам, какие иноязычные слова имеют красивые украинские соответствия. 

Смотрите также Очаруйте собеседников: какие иностранные слова имеют красивые украинские соответствия

Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать пятой подборке предлагаем вам десяток заимствованных слов, которые вы без труда можете заменить словами из соловьиной. А также подскажем, какие красивые украинские соответствия имеют эти иноязычные слова.

  • компенсація – відшкодування;
  • вертикальний – прямовисний;
  • момент – мить;
  • дефект – вада, хиба;
  • ренесанс – відродження;
  • комфорт – зручність;
  • фактичний – справжній, дійсний;
  • структура – будова;
  • конкурент – суперник;
  • азарт – завзяття.
Успехов в улучшении вашего украинского!
Автор: Марія Волошин