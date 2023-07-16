Вони варті уваги: які популярні запозичення варто замінити українськими словами

16 липня 2023, 12:23
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В українській мові є багато цікавих та оригінальних слів. Натомість українці доволі часто можуть вживати запозичення.

24 Канал все ж радить поважніше ставитися до рідної мови. І вживати більше українських слів. А вони не менш красиві, ніж іншомовні. 

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Які іншомовні слова замінити українськими

У двадцять третій добірці пропонуємо вашій увазі ще десяток популярних запозичень, які мають красиві українські відповідники. При цьому "розсекречуємо" вам ці питомі слова. 

  • дистилювати – очищувати;
  • герметичний – непроникливий, щільно закритий;
  • компенсація – відшкодування;
  • модернізація – оновлення;
  • об'єктивний – неупереджений; дійсний;
  • автоматичний – самочинний, мимовільний;
  • протектор – захисник, покровитель;
  • реалізувати – здійснити;
  • адаптувати – пристосувати;
  • суб'єктивний – особистий.

До слова, не кожне зі значень цих багатозначних слів ми можемо замінити українським відповідником. Але якщо це можливо, намагайтеся обирати саме відповідник з нашої мови. До прикладу, "автоматичну коробку передач" можете не чіпати, але реакцію сміливо називайте мимовільною.

Успіхів у покращенні вашої української!
Автор: Марія Волошин