Они достойны внимания: какие популярные заимствования следует заменить украинскими словами
В украинском языке много интересных и оригинальных слов. В то же время украинцы довольно часто могут принимать заимствования.
24 Канал все же советует более важно относиться к родному языку. И употреблять больше украинских слов. А они не менее красивы, чем иноязычные.
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Какие иноязычные слова заменить украинскими
В двадцать третьей подборке предлагаем вашему вниманию еще десяток популярных заимствований, у которых есть красивые украинские соответствия. При этом "рассекречиваем" вам эти удельные слова.
- дистилювати – очищувати;
- герметичний – непроникливий, щільно закритий;
- компенсація – відшкодування;
- модернізація – оновлення;
- об'єктивний – неупереджений; дійсний;
- автоматичний – самочинний, мимовільний;
- протектор – захисник, покровитель;
- реалізувати – здійснити;
- адаптувати – пристосувати;
- суб'єктивний – особистий.
К слову, не каждое из значений этих многозначных слов мы можем заменить украинским эквивалентом. Но если это возможно, старайтесь выбирать именно подходящий из нашего языка. К примеру, "автоматичну коробку передач" (укр.) можете не трогать, но "реакцію" (укр.) смело называйте "мимовільною" (укр.).Успехов в улучшении вашего украинского!