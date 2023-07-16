Они достойны внимания: какие популярные заимствования следует заменить украинскими словами

16 июля 2023, 12:23
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В украинском языке много интересных и оригинальных слов. В то же время украинцы довольно часто могут принимать заимствования.

24 Канал все же советует более важно относиться к родному языку. И употреблять больше украинских слов. А они не менее красивы, чем иноязычные.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

В двадцать третьей подборке предлагаем вашему вниманию еще десяток популярных заимствований, у которых есть красивые украинские соответствия. При этом "рассекречиваем" вам эти удельные слова.

  • дистилювати – очищувати;
  • герметичний – непроникливий, щільно закритий;
  • компенсація – відшкодування;
  • модернізація – оновлення;
  • об'єктивний – неупереджений; дійсний;
  • автоматичний – самочинний, мимовільний;
  • протектор – захисник, покровитель;
  • реалізувати – здійснити;
  • адаптувати – пристосувати;
  • суб'єктивний – особистий.

К слову, не каждое из значений этих многозначных слов мы можем заменить украинским эквивалентом. Но если это возможно, старайтесь выбирать именно подходящий из нашего языка. К примеру, "автоматичну коробку передач" (укр.) можете не трогать, но "реакцію" (укр.) смело называйте "мимовільною" (укр.).

Успехов в улучшении вашего украинского!
Автор: Марія Волошин