Они достойны внимания: какие популярные заимствования следует заменить украинскими словами

В украинском языке много интересных и оригинальных слов. В то же время украинцы довольно часто могут принимать заимствования.

24 Канал все же советует более важно относиться к родному языку. И употреблять больше украинских слов. А они не менее красивы, чем иноязычные.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

В двадцать третьей подборке предлагаем вашему вниманию еще десяток популярных заимствований, у которых есть красивые украинские соответствия. При этом "рассекречиваем" вам эти удельные слова.

дистилювати – очищувати;

герметичний – непроникливий, щільно закритий;

компенсація – відшкодування;

модернізація – оновлення;

об'єктивний – неупереджений; дійсний;

автоматичний – самочинний, мимовільний;

протектор – захисник, покровитель;

реалізувати – здійснити;

адаптувати – пристосувати;

суб'єктивний – особистий.

К слову, не каждое из значений этих многозначных слов мы можем заменить украинским эквивалентом. Но если это возможно, старайтесь выбирать именно подходящий из нашего языка. К примеру, "автоматичну коробку передач" (укр.) можете не трогать, но "реакцію" (укр.) смело называйте "мимовільною" (укр.).