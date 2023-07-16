24 Канал все ж радить поважніше ставитися до рідної мови. І вживати більше українських слів. А вони не менш красиві, ніж іншомовні.
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Які іншомовні слова замінити українськими
У двадцять третій добірці пропонуємо вашій увазі ще десяток популярних запозичень, які мають красиві українські відповідники. При цьому "розсекречуємо" вам ці питомі слова.
- дистилювати – очищувати;
- герметичний – непроникливий, щільно закритий;
- компенсація – відшкодування;
- модернізація – оновлення;
- об'єктивний – неупереджений; дійсний;
- автоматичний – самочинний, мимовільний;
- протектор – захисник, покровитель;
- реалізувати – здійснити;
- адаптувати – пристосувати;
- суб'єктивний – особистий.
До слова, не кожне зі значень цих багатозначних слів ми можемо замінити українським відповідником. Але якщо це можливо, намагайтеся обирати саме відповідник з нашої мови. До прикладу, "автоматичну коробку передач" можете не чіпати, але реакцію сміливо називайте мимовільною.