Чудові слова на замітку: як замінити перманентний, аванс і неологізм

22 жовтня 2023, 17:04
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Українці доволі часто вживають іншомовні слова. Більшість при цьому не здогадується, що ці запозичення мають красиві відповідники в українській мові.

Причому слова зі солов'їної нічим не гірші, а навіть іноді милозвучніші, ніж з інших мов. Тож Освіта 24 підкаже, як збагатити своє мовлення більшою кількістю питомих слів. 

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять першій добірці пропонуємо вам ще 10 часто вживаних іншомовних слів. А також – їхні відповідники в українській мові, які ви можете вживати вже відсьогодні.  

  • компенсація – відшкодування;
  • аванс – завдаток;
  • пауза – перерва, зупинка;
  • неологізм – новотвір;
  • оракул – віщун;
  • перманентний – безперервний, постійний;
  • реакція – відголос, відгук;
  • фундатор – засновник;
  • бравурний – гучний, бадьорий, урочистий;
  • адаптувати – пристосовувати.
Тож бажаємо вам успіхів у покращенні вашої української мови! Любіть та шануйте солов'їну!
Автор: Марія Волошин