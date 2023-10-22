Чудові слова на замітку: як замінити перманентний, аванс і неологізм

Українці доволі часто вживають іншомовні слова. Більшість при цьому не здогадується, що ці запозичення мають красиві відповідники в українській мові.

Причому слова зі солов'їної нічим не гірші, а навіть іноді милозвучніші, ніж з інших мов. Тож Освіта 24 підкаже, як збагатити своє мовлення більшою кількістю питомих слів.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять першій добірці пропонуємо вам ще 10 часто вживаних іншомовних слів. А також – їхні відповідники в українській мові, які ви можете вживати вже відсьогодні.