Прекрасные слова на заметку: как заменить перманентный, аванс и неологизм

22 октября 2023, 17:04
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Украинцы часто употребляют иноязычные слова. Большинство при этом не догадывается, что у этих заимствований есть красивые соответствия в украинском языке.

Причем слова из соловьиной ничем не хуже, а даже иногда благозвучнее, чем из других языков. Так что Образование 24 подскажет, как обогатить свою речь большим количеством удельных слов.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими 

В тридцать первой подборке предлагаем вам еще 10 часто употребляемых иноязычных слов. А также их соответствия в украинском языке, которые вы можете употреблять уже с сегодняшнего дня.

  • компенсація – відшкодування;
  • аванс – завдаток;
  • пауза – перерва, зупинка;
  • неологізм – новотвір;
  • оракул – віщун;
  • перманентний – безперервний, постійний;
  • реакція – відголос, відгук;
  • фундатор – засновник;
  • бравурний – гучний, бадьорий, урочистий;
  • адаптувати – пристосовувати.
Так что желаем вам успехов в улучшении вашего украинского языка! Любите и чтите соловьиную!
Автор: Марія Волошин