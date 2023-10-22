Прекрасные слова на заметку: как заменить перманентный, аванс и неологизм

Украинцы часто употребляют иноязычные слова. Большинство при этом не догадывается, что у этих заимствований есть красивые соответствия в украинском языке.

Причем слова из соловьиной ничем не хуже, а даже иногда благозвучнее, чем из других языков. Так что Образование 24 подскажет, как обогатить свою речь большим количеством удельных слов.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В тридцать первой подборке предлагаем вам еще 10 часто употребляемых иноязычных слов. А также их соответствия в украинском языке, которые вы можете употреблять уже с сегодняшнего дня.