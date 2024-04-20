Як красиво українською сказати "колізія, граціозний та компонент"

Українці часто люблять вживати іншомовні слова. Останні вже стали доброю частиною лексикону краян і навіть витіснили окремі питомі слова.

Однак не варто легковажити чудовими словами з рідної мови. Не робити цього допоможе Освіта 24.

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Які запозичені слова варто замінити українськими

У п'ятдесят четвертій добірці радимо вам частіше вживати власне українські слова. Вони є набагато цікавішими та красивішими, ніж запозичені. І нічим не поступаються популярним іншомовним відповідникам.

Тож радимо вам вже зараз вдосконалити своє щоденне мовлення і замінити ці десять запозичень красивими українськими словами.