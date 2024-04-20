Як красиво українською сказати "колізія, граціозний та компонент"
20 квітня 2024, 13:50Читать новость на русском
Українці часто люблять вживати іншомовні слова. Останні вже стали доброю частиною лексикону краян і навіть витіснили окремі питомі слова.
Однак не варто легковажити чудовими словами з рідної мови. Не робити цього допоможе Освіта 24.
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Які запозичені слова варто замінити українськими
У п'ятдесят четвертій добірці радимо вам частіше вживати власне українські слова. Вони є набагато цікавішими та красивішими, ніж запозичені. І нічим не поступаються популярним іншомовним відповідникам.
Тож радимо вам вже зараз вдосконалити своє щоденне мовлення і замінити ці десять запозичень красивими українськими словами.
- інноваційний – передовий;
- фіаско – невдача, провал;
- компонент – складник;
- граціозний – витончений;
- абсолютний – цілковитий;
- тріумфальний – переможний, урочистий;
- колізія – зіткнення;
- гіпотеза – припущення;
- фігуральний – образний;
- ліміт – обмеження.