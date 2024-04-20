Як красиво українською сказати "колізія, граціозний та компонент"

20 квітня 2024, 13:50
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Українці часто люблять вживати іншомовні слова. Останні вже стали доброю частиною лексикону краян і навіть витіснили окремі питомі слова.

Однак не варто легковажити чудовими словами з рідної мови. Не робити цього допоможе Освіта 24.

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Які запозичені слова варто замінити українськими 

У п'ятдесят четвертій добірці радимо вам частіше вживати власне українські слова. Вони є набагато цікавішими та красивішими, ніж запозичені. І нічим не поступаються популярним іншомовним відповідникам. 

Тож радимо вам вже зараз вдосконалити своє щоденне мовлення і замінити ці десять запозичень красивими українськими словами. 

  • інноваційний – передовий;
  • фіаско – невдача, провал;
  • компонент – складник;
  • граціозний – витончений;
  • абсолютний – цілковитий;
  • тріумфальний – переможний, урочистий;
  • колізія – зіткнення;
  • гіпотеза – припущення;
  • фігуральний – образний;
  • ліміт – обмеження. 
Любіть рідну мову та плекайте її щодня!
Автор: Марія Волошин