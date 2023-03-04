"Не будьте інертні – ось метод": як красиво замінити популярні запозичення українськими словами

4 березня 2023, 14:35
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Українці щодня вживають чимало іншомовних слів і навіть не помічають цього. Натомість ці запозичення мають красиві питомі відповідники.

Ба більше: українські слова часто значно цікавіші та смачніші, ніж іноземні. І 24 Канал спробує вас у цьому переконати.   

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Як красиво сказати українською 

У сьомій добірці підкажемо вам, які іншомовні слова ви можете вживати кожного дня. А також запропонуємо на заміну цих запозичень красиві питомі слова з нашої мови.

  • пасивний;

  • менеджер;

  • момент;

Не будьте пасивними, чи бездіяльними і вже в цей момент, чи мить станьте правильними менеджерами, або ж управлінцями свого красивого мовлення. 

  • візит;

  • вокзал;

  • майдан;

Якщо кажете про візит, краще розповісти про відвідини. Якщо ж ви тільки-но повернулися з вокзалу чи майдану, можете сміливо сказати, що прийшли з двірця (якщо любите діалекти) та площі

  • вертикальний;

  • горизонтальний;

Якщо ж часто оперуєте словами "вертикальний" і "горизонтальний", можете сміливо замінити їх на "прямовисний" і "поземний" відповідно. 

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  • дистанція;

  • стрес;

  • метод;

  • інертний;

Загалом таку мовну дистанцію, чи відстань здолати не важко. Можна обійтися і без стресу, або ж напруги завдяки цікавим методам, чи ж способам.

Головне – не будьте інертними, або ж байдужими до власного мовлення.  

Автор: Марія Волошин