"Не будьте інертні – ось метод": як красиво замінити популярні запозичення українськими словами
Українці щодня вживають чимало іншомовних слів і навіть не помічають цього. Натомість ці запозичення мають красиві питомі відповідники.
Ба більше: українські слова часто значно цікавіші та смачніші, ніж іноземні. І 24 Канал спробує вас у цьому переконати.
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Як красиво сказати українською
У сьомій добірці підкажемо вам, які іншомовні слова ви можете вживати кожного дня. А також запропонуємо на заміну цих запозичень красиві питомі слова з нашої мови.
пасивний;
менеджер;
момент;
Не будьте пасивними, чи бездіяльними і вже в цей момент, чи мить станьте правильними менеджерами, або ж управлінцями свого красивого мовлення.
візит;
вокзал;
майдан;
Якщо кажете про візит, краще розповісти про відвідини. Якщо ж ви тільки-но повернулися з вокзалу чи майдану, можете сміливо сказати, що прийшли з двірця (якщо любите діалекти) та площі.
вертикальний;
горизонтальний;
Якщо ж часто оперуєте словами "вертикальний" і "горизонтальний", можете сміливо замінити їх на "прямовисний" і "поземний" відповідно.
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дистанція;
стрес;
метод;
інертний;
Загалом таку мовну дистанцію, чи відстань здолати не важко. Можна обійтися і без стресу, або ж напруги завдяки цікавим методам, чи ж способам.
Головне – не будьте інертними, або ж байдужими до власного мовлення.