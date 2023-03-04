"Не будьте інертні – ось метод": як красиво замінити популярні запозичення українськими словами

Українці щодня вживають чимало іншомовних слів і навіть не помічають цього. Натомість ці запозичення мають красиві питомі відповідники.

Ба більше: українські слова часто значно цікавіші та смачніші, ніж іноземні. І 24 Канал спробує вас у цьому переконати.

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Як красиво сказати українською

У сьомій добірці підкажемо вам, які іншомовні слова ви можете вживати кожного дня. А також запропонуємо на заміну цих запозичень красиві питомі слова з нашої мови.

пасивний;

менеджер;

момент;

Не будьте пасивними, чи бездіяльними і вже в цей момент, чи мить станьте правильними менеджерами, або ж управлінцями свого красивого мовлення.

візит;

вокзал;

майдан;

Якщо кажете про візит, краще розповісти про відвідини. Якщо ж ви тільки-но повернулися з вокзалу чи майдану, можете сміливо сказати, що прийшли з двірця (якщо любите діалекти) та площі.

вертикальний;

горизонтальний;

Якщо ж часто оперуєте словами "вертикальний" і "горизонтальний", можете сміливо замінити їх на "прямовисний" і "поземний" відповідно.

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дистанція;

стрес;

метод;

інертний;

Загалом таку мовну дистанцію, чи відстань здолати не важко. Можна обійтися і без стресу, або ж напруги завдяки цікавим методам, чи ж способам.

Головне – не будьте інертними, або ж байдужими до власного мовлення.