"Не будьте инертны – вот метод": как красиво заменить популярные заимствования украинскими словами

Украинцы каждый день употребляют немало иностранных слов и даже не замечают этого. Эти заимствования имеют красивые удельные соответствия.

Более того: украинские слова часто значительно интереснее и вкуснее иностранных. И 24 Канал попытается вас в этом убедить.

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Как красиво сказать на украинском

В седьмой подборке подскажем вам, какие иноязычные слова вы можете употреблять каждый день. А также предложим на смену этих заимствований красивые удельные слова из нашего языка.

пассивный;

менеджер;

момент;

Не будьте пассивны, или бездейственными и уже в этот момент, или мгновение станьте правильными менеджерами, или же управленцами своей красивой речи.

визит;

вокзал;

майдан;

Если говорите о визите, лучше рассказать о посещение. Если же вы только что вернулись с вокзала или площади, можете смело сказать, что пришли с дворца (если любите диалекты) и площади.

вертикальный;

горизонтальный;

Если же часто оперируете словами "вертикальный" и "горизонтальный", можете смело заменить их "отвесный" и "поземный" в соответствии.

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дистанция;

стресс;

метод;

инертный;

В общем, такую языковую дистанцию, или расстояние одолеть нетрудно. Можно обойтись и без стресса, или же напряжения благодаря интересным методам, или же способам.

Главное – не будьте инертными, или же безразличными к собственной речи.