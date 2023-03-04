"Не будьте инертны – вот метод": как красиво заменить популярные заимствования украинскими словами
Украинцы каждый день употребляют немало иностранных слов и даже не замечают этого. Эти заимствования имеют красивые удельные соответствия.
Более того: украинские слова часто значительно интереснее и вкуснее иностранных. И 24 Канал попытается вас в этом убедить.
Читайте Хорошо замаскировались – не игнорируйте: как заменить популярные иноязычные слова на украинском
Как красиво сказать на украинском
В седьмой подборке подскажем вам, какие иноязычные слова вы можете употреблять каждый день. А также предложим на смену этих заимствований красивые удельные слова из нашего языка.
пассивный;
менеджер;
момент;
Не будьте пассивны, или бездейственными и уже в этот момент, или мгновение станьте правильными менеджерами, или же управленцами своей красивой речи.
визит;
вокзал;
майдан;
Если говорите о визите, лучше рассказать о посещение. Если же вы только что вернулись с вокзала или площади, можете смело сказать, что пришли с дворца (если любите диалекты) и площади.
вертикальный;
горизонтальный;
Если же часто оперируете словами "вертикальный" и "горизонтальный", можете смело заменить их "отвесный" и "поземный" в соответствии.
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дистанция;
стресс;
метод;
инертный;
В общем, такую языковую дистанцию, или расстояние одолеть нетрудно. Можно обойтись и без стресса, или же напряжения благодаря интересным методам, или же способам.
Главное – не будьте инертными, или же безразличными к собственной речи.