Если же определенное слово кажется вам удельным, поверьте: это может быть очковтирательство. Как найти иноязычные слова-побратимы из украинского словаря, расскажет 24 Канал.
Важно "Начали бомбить в 4 утра": как правильно говорить по-украински о полномасштабном вторжении
Как красиво сказать на украинском
В седьмой подборке поможем отыскать правильные соответствия заимствований, когда говорите о полномасштабном – или цельном, или несколько направленном – вторжении России в Украину.
концентрация;
экстренный;
аргумент;
Накануне 24 февраля 2022 года россияне сконцентрировали у границы с Украиной более 100 тысяч военных. Можно сказать, что они сосредоточили войско или у границы было значительное скопление вражеского войска. И пошли полномасштабной войну на Украину.
Аргументов или доказательств, что это – россияне, а не "их тамнеты", как они говорили в 2014 году, уже не нужно было. В нашем государстве экстренно – или немедленно, безотлагательно – ввели военное положение.
доминировать;
ассимиляция;
Целью агрессора было доминирование – будь то господство – в Украине после захвата территории нашего государства. Также – ассимиляция или растворение нашего народа.
уголовный;
гуманность;
деструктивный;
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Российские оккупанты не боялись выполнять уголовные или преступные приказы своего руководства. Гуманность – то есть человечность – у них отсутствовала. Все, что они принесли в Украину, вполне деструктивно, или же разрушительно.
абсолютный;
деградация;
Однако российских оккупантов в Украине ждет абсолютное поражение – или полное, полное. А эту недострану – деградация, или упадок.
ренессанс;
реформа;
реставрация;
дуэль;
Нашу же мать Украину вместо победы ожидает ренессанс, или возрождение, реформы, или преобразование и перестройка, а уничтоженные оккупантами здания – реставрация, или восстановление.
Только не путайте с перестройкой во времена Горбачева – эту страницу истории из ненавистного советского прошлого мы уже пролистали. Теперь нужно выиграть военную дуэль или же поединок с Россией.