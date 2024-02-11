Як красиво українською назвати критерій, аеропорт, ранг та тютора
11 лютого 2024, 16:30Читать новость на русском
В українській мові є чимало красивих та колоритних питомих слів. Тому варто частіше звертати на них увагу та вживати у щоденному мовленні.
Адже вони нічим не поступаються популярним запозиченням. І Освіта 24 вас у цьому вкотре переконає.
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Які популярні іншомовні слова замінити українськими
У сорок п'ятій добірці пропонуємо вам вкотре переконатися, що українські слова часто є цікавішими та милозвучнішими, ніж іншомовні. При цьому радимо їх почати вкраплювати у своє мовлення вже сьогодні.
Тож до вашої уваги – 10 популярних іншомовних слів, які варто замінити українськими:
- аеропорт – летовище;
- фотографія – світлина;
- ранг – звання;
- шоу – видовище;
- дезертир – втікач;
- прогноз – передбачення;
- лозунг – заклик, гасло;
- тютор – наставник, учитель;
- критерій – мірило;
- фактор – чинник.