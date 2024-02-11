Як красиво українською назвати критерій, аеропорт, ранг та тютора

11 лютого 2024, 16:30
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В українській мові є чимало красивих та колоритних питомих слів. Тому варто частіше звертати на них увагу та вживати у щоденному мовленні.

Адже вони нічим не поступаються популярним запозиченням. І Освіта 24 вас у цьому вкотре переконає.

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Які популярні іншомовні слова замінити українськими 

У сорок п'ятій добірці пропонуємо вам вкотре переконатися, що українські слова часто є цікавішими та милозвучнішими, ніж іншомовні. При цьому радимо їх почати вкраплювати у своє мовлення вже сьогодні. 

Тож до вашої уваги – 10 популярних іншомовних слів, які варто замінити українськими: 

  • аеропорт – летовище;
  • фотографія – світлина;
  • ранг – звання;
  • шоу – видовище;
  • дезертир – втікач;
  • прогноз – передбачення;
  • лозунг – заклик, гасло;
  • тютор – наставник, учитель;
  • критерій – мірило;
  • фактор – чинник.
Любіть українську мову та використовуйте більше питомих слів у щоденному мовленні! 
Автор: Марія Волошин