Ліквідація, плюралізм, тротуар: як замінити популярні іншомовні слова українськими

13 січня 2024, 18:00
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Українська мова – багата на цікаві та колоритні слова. Однак земляки часто віддають перевагу іншомовним словам.

А в мовленні окремих українців запозичення можуть взагалі переважати питомі слова. Тож Освіта 24 радить повертатися до свого та віддавати перевагу словам зі солов'їної. 

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Якими красивими українськими словами замінити популярні іншомовні 

Так, у сорок другій добірці пропонуємо вам замінити ще десять популярних запозичень, які ви можете чути з уст своїх співрозмовників ледь не кожного дня. При цьому пропонуємо запам'ятати красиві їхні українські відповідники. 

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • деструктивний – руйнівний;
  • ліквідація – знищення, скасування, припинення діяльності;
  • структура – будова, взаєморозміщення, форма;
  • тротуар – хідник;
  • натуральний – природний;
Зверніть увагу! Правильно казати "природний" – слова "природній" у сучасній українській літературній мові немає.
  • плюралізм – множинність;
  • негативний – заперечний, від'ємний, поганий щодо властивостей;
  • контракт – договір, угода;
  • адекватний – тотожний, рівний, відповідний;
  • дистриб'ютор – розповсюджувач.
Любіть рідну мову та плекайте та вдосконалюйте її!
Автор: Марія Волошин