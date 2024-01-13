Ликвидация, плюрализм, тротуар: как заменить популярные иноязычные слова украинскими

Украинский язык – богат интересными и колоритными словами. Однако земляки часто предпочитают иноязычные слова.

А в речи отдельных украинцев заимствования вообще могут преобладать удельные слова. Так что Образование 24 советует возвращаться к своему и отдавать предпочтение словам соловьиной.

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Какими красивыми украинскими словами заменить популярные иноязычные

Так, в сорок второй подборке предлагаем вам заменить еще десять популярных заимствований, которые вы можете слышать из уст своих собеседников чуть ли не каждый день. При этом предлагаем запомнить их красивые украинские соответствия.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

деструктивний – руйнівний;

ліквідація – знищення, скасування, припинення діяльності;

структура – будова, взаєморозміщення, форма;

тротуар – хідник;

натуральний – природний;

плюралізм – множинність;

негативний – заперечний, від'ємний, поганий щодо властивостей;

контракт – договір, угода;

адекватний – тотожний, рівний, відповідний;

дистриб'ютор – розповсюджувач.