"Це фіаско і сенсація": як українською обговорити матчі ЧС – 2022 і про які слова варто забути

В українській мові є чимало іншомовних слів. Деякі давно прижилися, тож заміняти їх не варто. Однак є і такі, відповідники яким знайти можна і навіть треба.

24 канал допоможе вам знайти правильні відповідники іншомовних слів та доречно їх використовувати. І у час, коли у Катарі ще триває Чемпіонат світу з футболу – 2022, солов'їною обговорювати перемоги та поразки світових збірних.

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Чи всі іншомовні слова варто заміняти

Що цікаво: на сьогодні мовознавці кажуть про тривожне явище вилучення зі словника української мови певної частини слів, зокрема англіцизмів, які стали невід'ємним її складником. Тож, якщо те чи інше іншомовне слово вже прижилося в нашій мові, не потрібно креативити і замінювати його штучно створеними. І не казати, наприклад, замість "спортсмен" – "спортовець". До речі, ці слова – з одним коренем, але останнє має український суфікс.

Як "українити" про футбол та мундіаль

У другій частині нашої добірки розкажемо вам, де ще у футболі "заховалися" іншомовні слова, зокрема англіцизми. Також уточнимо, якими українськими відповідниками ви можете їх замінити.

На початку нагадаємо вам, що певні іншомовні слова активно прижилися в українській мові і їх замінювати в принципі не потрібно. Зокрема, такі: спорт футбол, футбольний клуб, гол, матч, рекорд, спортсмен, старт, тренер, фінал, півфінал, стадіон тощо.

Однак окремі таки варто "українізувати". Тож ви сміливо можете вживати українські відповідники, якщо суддя призначив "стандарт". Наприклад, для таких:

корнер – кутовий удар;

– кутовий удар; пенальті – одинадцятиметровий штрафний удар;

– одинадцятиметровий штрафний удар; аут – вкидання м'яча з-за бокової лінії.

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Також про улюблені команди та амплуа – тобто роль у команді – окремих гравців:

бомбардир – нападник, який забиває багато голів;

– нападник, який забиває багато голів; хавбек – півзахисник;

– півзахисник; бек – гравець оборони, захисник;

– гравець оборони, захисник; вінгер - крайній атакувальний півзахисник;

- крайній атакувальний півзахисник; дебютант; дебют – команда чи гравець, яка / який вперше виступає на певному турнірі; перший виступ.

– команда чи гравець, яка / який вперше виступає на певному турнірі; перший виступ. аутсайдер – команда, яка демонструє найгірші результати.

Також про дії гравців на полі:

хет-трик – три голи, забиті одним гравцем у матчі;

– три голи, забиті одним гравцем у матчі; пресинг – активна опіка кожного або всіх гравців команди супротивника;

– активна опіка кожного або всіх гравців команди супротивника; сейв – порятунок команди гравцем (переважно воротарем) команди від неминучого голу.

Іншомовними є і й такі слова, якими ми активно оперуємо, коли дивимося матчі Чемпіонату світу. Зокрема, якщо команда створила сенсацію або зазнала фіаско у якомусь поєдинку.

Сенсація – приголомшливе враження, яке справляє на громадськість певна подія.

– приголомшливе враження, яке справляє на громадськість певна подія. фіаско – цілковита невдача, провал;

– цілковита невдача, провал; овертайм – додатковий час;

– додатковий час; плей-оф – матч після закінчення основної серії ігор з метою остаточного визначення переможця.

Здебільшого для економії мовних зусиль українці у цьому разі використовують іншомовні слова, адже їхні українські відповідники – довші.

А тепер – невеличка розминка. Аби зрозуміти, чи добре ви запам'ятали, де у футболі "ховаються" іншомовні слова, пропонуємо вам знайти їх у такому реченні:

"Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду частіше за всіх на мундіалі опиняється в офсайді. На 83 – й хвилині матчу плей-оф зі Швейцарією (6:1) 37 – річний футболіст знову почув свисток рефері".

Знайшли? Молодці!

І це далеко не всі іншомовні слова, які "причаїлися" у футболі та спорті. Так, радимо їх знати і поважати, але використовувати все ж українські відповідними там, де це пасує зробити.