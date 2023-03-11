Міцно вкоренилися – не бачите вади: які іншомовні слова краще замінити українськими

11 березня 2023, 09:09
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В українській мові прижилося чимало іншомовних слів. Деякі запозичення настільки міцно вкоренилися, що здаються питомими.

Все ж чимало іншомовних слів мають красиві українські відповідники. І 24 Канал пропонує вам їх вивчити на заміну популярних чужомовних слів. 

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У восьмій добірці пропонуємо вам добірку запозичень та їхніх українських відповідників, які ви вже зараз можете сміливо застосовувати у своєму мовленні.  

При цьому майте на увазі: іншомовні слова весь час поповнюють українську мову та вже стали невід'ємною її  частиною. Все ж багато з цих слів можна легко замінити українськими. І не лише можна, а й треба, щоб наша мова не перетворилася на суржиковий покруч.

  • фон;

  • раціонально;

Якщо ви вивчите нашу добірку – вважайте, що вирізнятиметесь на фоні – чи на тлі – інших. "Чи раціонально, або ж доцільно це?" – подумаєте ви. "Так", – відповімо ми.

  • аномалія;

  • дефект;

Знання і вживання іншомовних слів – це добре і в жодному разі не аномалія – або ж відхилення – чи дефект – або ж вада – вашого мовлення. Навпаки – це перевага і любов до свого. 

  • аргумент;

  • еквівалент;

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Тож просто запам'ятайте ці питомі українські еквіваленти, або відповідники і не вимагайте зайвих аргументів, чи ж доказів

  • процент;

  • консенсус;

Не важливо, на скільки процентів – чи відсотків – ваше мовлення очиститься від запозичень. Головне, аби ви досягли консенсусу – або ж згоди – із собою.

Зверніть увагу! Слово "процент" не є суржиковим та запозиченим з російської мови. Насправді воно  походить із латинської мови.  

  • адаптувати;

  • прогрес;

  • аплодисменти;

Адаптувати, чи ж пристосувати питомі слова до свого щоденного мовлення зовсім не важко. Якщо ви це зробите – побачите значний мовленнєвий прогрес, або ж поступ.

Якщо ж ви вже почали вживати красиві українські відповідники – усі гучні аплодисменти, чи оплески за невеличке досягнення вам. 

Автор: Марія Волошин