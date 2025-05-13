"Хочуть швидкий результат": Інститут астрономії університету Каразіна – під загрозою зникнення

Директор Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету Каразіна Вадим Кайдаш заявив, що існування установи – під загрозою. Причина – недофінансування.

Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному. Харків", зазначає 24 Канал. І додав, що в установі отримують від держави базове фінансування, яке не може повністю забезпечити потреби наукових груп.

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Для цих потреб Міністерство освіти і науки України проводить конкурси, за результатами яких вчені можуть отримати приблизно мільйон гривень на рік. Гроші скеровують на зарплати, розхідні матеріали, прилади для дослідницької роботи. За підрахунками директора інституту, на місяць на підтримку наукової групи витрачають від 40 до 50 тисяч гривень.

До оцінки конкурсних проєктів залучають фахівців з різних інституцій, зокрема наукових, які висловлюють свою думку. Окремо можливість давати додаткові бали мають фахівці з міністерства,

– зазначив Кайдаш.

І додав, що Каразінський університет подавав 24 проєкти, з яких підтримали лише чотири. Серед тих, що не отримали конкурсного фінансування, було чотири астрономічні. Нам в оцінках вказували на те, що актуальність підтримки зараз не дуже велика і виконання таких наукових проєктів – не на часі. З чим ми, звісно, не згодні,

– акцентував директор наукової установи.



Радіоастрономічна обсерваторія після російської окупації та боїв, Харківщина, Волохів Яр, листопад 2023 року/ Фото: Суспільне Харків

Кайдаш також зауважив, що від початку 2025 року установа не має проєктів та додаткового фінансування. Кошти вчені намагаються залучати з альтернативних джерел. Наприклад, разом із колегами створили фонд відновлення спостережної станції, яку росіяни розтрощили під час окупації. Вибудовують співпрацю і з іноземними колегами.

Наразі держава вимагає від вчених проривних досліджень світового рівня, які б підвищили обороноздатність держави, її ефективність в умовах війни. Хочуть, щоб вчені дали швидкий конкретний результат. Моя думка і колег: наука так не робиться,

– наголосив директор Інституту.

І додав: є фундаментальна наука, фундаментальне дослідження, тобто отримання нових знань. Є передання цих нових знань у прикладну науку, а потім вже у конкретні винаходи, нові матеріали, технології. Також зауважив, що наразі в Україні небагато астрономів, а фундаментальні дослідження проводять "буквально в декількох лабораторіях".

Якщо не давати хоча б мінімальну підтримку таким людям, то просто через деякий час не вдасться знайти вчених, які змінять галузь. Якщо ви хочете створити Космічні сили, то, мабуть, для цього мають бути люди, які займаються космічними дослідженнями. Космос сам себе не вивчить,

– каже Кайдаш.

В установі займаються дослідженням Місяця, малих тіл (астероїдів і комет), Сонячної системи, далеких об'єктів у Всесвіті, а також астрофізикою та астрометрією. Дослідження Інституту дотичні до військової тематики також. Це стосується досліджень за малими об'єктами в навколоземних орбітах, встановлення точних систем координат, які потім використовують, зокрема й у військовій справі.