Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал. І уточнив: якщо навчання відбувається очно, то перевірка відбувається безпосередньо в аудиторіях.

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Із закладів освіти України відрахують чимало студентів-чоловіків

Також у закладах освіти перевіряють документацію та результати іспитів.

І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані,

– наголосив Винницький.

Водночас, за його словами, в Україні є величезна кількість чоловіків віком від 25 років, які на сьогодні зрозуміли, що освіта – це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по вісімнадцять, і зараз повернулися до цього питання й часто є зразковими студентами.

І ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони далі розвивалися. Адже це і є майбутній людський капітал нашої країни. Це позитивно,

– уточнив посадовець.

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Заступник очільника МОН також акцентував, що приймальні комісії, адміністрації вишів, МОН націлені на те, щоб освіту використовували за призначенням, і вона не була засобом уникнення мобілізації.

Увага до намірів і мотивації вступника цього року буде високою. Я дуже сподіваюся, що вступник обиратиме заклад, програму свідоміше, ніж це було в минулому. На сьогодні йдеться про усвідомлений вибір,

– резюмував заступник Лісового.

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