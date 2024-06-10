Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді у Львівській політехніці
Джерело:Ірина Фаріон
Ірина Фаріон офіційно повернулася на роботу у Львівську політехніку. Попередній наказ про її звільнення скасували.
Одіозну філологиню офіційно поновили на посаді професорки кафедри в університеті "Львівська політехніка". Про це йдеться в наказі ректора університету Юрія Бобала. Відповідний документ Ірина Фаріон оприлюднила у своєму телеграм-каналі.
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Фаріон повернулася на роботу
Ірина Фаріон повернулася на викладацьку роботу у Львівську політехніку після того, як її поновив на посаді апеляційний суд. Зі спеціального фонду університету їй також виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.
Правда – то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду – це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил – і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з вами по всій країні,
– написала у своєму дописі філологиня.
Вона також висловила вдячність усім, хто її підтримував, допоки тривало слідство, а також додала, що тепер слід "виявити та покарати" замовників її звільнення.
Рішення про поновлення ухвалив Львівський апеляційний суд 29 травня 2024 року. На засіданні постановили визнати незаконним та скасувати наказ ректора про її звільнення 15 листопада 2023 року.