Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді у Львівській політехніці

Ірина Фаріон офіційно повернулася на роботу у Львівську політехніку. Попередній наказ про її звільнення скасували.

Одіозну філологиню офіційно поновили на посаді професорки кафедри в університеті "Львівська політехніка". Про це йдеться в наказі ректора університету Юрія Бобала. Відповідний документ Ірина Фаріон оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

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Фаріон повернулася на роботу

Ірина Фаріон повернулася на викладацьку роботу у Львівську політехніку після того, як її поновив на посаді апеляційний суд. Зі спеціального фонду університету їй також виплатять 123 927 гривень зарплати за період вимушеного прогулу.

Мовознавицю поновили на посаді у Львівській політехніці / Фото Ірини Фаріон

Правда – то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду – це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил – і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з вами по всій країні,

– написала у своєму дописі філологиня.

Вона також висловила вдячність усім, хто її підтримував, допоки тривало слідство, а також додала, що тепер слід "виявити та покарати" замовників її звільнення.

Наказ ректора університету Юрія Бобала про поновлення філологині на посаді / Фото Ірини Фаріон

Рішення про поновлення ухвалив Львівський апеляційний суд 29 травня 2024 року. На засіданні постановили визнати незаконним та скасувати наказ ректора про її звільнення 15 листопада 2023 року.