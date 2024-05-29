Рішення про поновлення ухвалив Львівський апеляційний суд 29 травня 2024 року. Одіозну філологиню звільнили ще 15 листопада 2023 року.

Дивіться також Одіозна Ірина Фаріон закликала Олександра Усика попросити вибачення перед Україною: деталі заяви

Суспільне транслювало засідання суду, на якому Ірину Фаріон поновили на посаді.

Що відомо про рішення суду

Під час засідання Львівського апеляційного суду 29 травня відбулися судові дебати. Адвокат Ірини Фаріон закликав суд:

задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі,

скасувати рішення суду першої інстанції.

Представник Львівської політехніки пояснив у відповідь, що рішення Галицького районного суду є законним, тож варто його залишити без змін. Після цього суд пішов у нарадчу кімнату.

Ірина Фаріон заявила журналістам, що вона звернеться у Верховний суд, якщо Львівський апеляційний не ухвалить рішення на її користь.

Львівський апеляційний суд постановив апеляційну скаргу Ірини Дмитрівни Фаріон задовольнити частково. Рішення Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2024 року скасувати (тоді суд відмовив Ірині Фаріон у задоволенні позову проти політехніки – 24 Канал),

– заявили у суді.

Там також постановили:

визнати незаконним та скасувати наказ ректора Національного університету "Львівська політехніка" від 15 листопада 2023 року про звільнення Ірини Дмитрівни Фаріон з посади професора кафедри української мови та від 28 листопада 2023 року;

Національного університету "Львівська політехніка" від 15 листопада 2023 року про звільнення Ірини Дмитрівни Фаріон з посади професора кафедри української мови та від 28 листопада 2023 року; поновити Ірину Дмитрівну Фаріон на посаді професора кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка" з 24 листопада 2023 року;

Національного університету "Львівська політехніка" з 24 листопада 2023 року; стягнути з Національного університету "Львівська політехніка" на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок;

Національного університету "Львівська політехніка" на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок; стягнути з Львівської політехніки в дохід держави судовий збір у розмірі 5782 грн 17 копійок.

Що заявила Ірина Фаріон

Професорка під час того, як суд був у нарадчій кімнаті заявила, що "позиція відповідача – це позиція людини, яка топчеться по закону брутально і нікчемно, виконує політичні замовлення і робить при цьому "гарну міну".

"В жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском. Не сумніваюся під чиїм – під тиском МОН (Міністерство освіти і науки України – 24 Канал), конкретної персони – Лісовий. Про це свідчить його реакція – неймовірно радісна від того, що звільнили Ірину Фаріон", – заявила філологиня.

Після ухвалення судом рішення вона запевнила, що "щаслива, що право існує окремо від політики".

Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення... Я думаю над тим (про повернення у "Львівську політехніку" – 24 Канал),

– заявила Фаріон.

Вона також сказала, що "є дуже багато сил, які хотіли би", щоб вона не повернулася в політехніку, проте їй "дуже подобається йти проти сил", яким вона не подобається.

Яка позиція вишу

Начальник юридичного відділу "Львівської політехніки" Андрій Мороз заявив, що враховуючи те, що Ірина Фаріон – науково-педагогічний працівник, то вона виконує виховні функції.

За висловлювання про російську мову серед військовослужбовців університет ухвалив рішення про звільнення. Те, що зазначають в апеляційній скарзі – це виключно їхня позиція і їхнє бачення розвитку події. Як дасть оцінку суд – від того будемо відштовхуватися,

– заявив представник університету.

Після рішення суду Андрій Мороз сказав, що чекає на повний текст рішення, тоді у виші будуть думати про наступні кроки.

До речі, постанову апеляційного суду можна оскаржити в Верховному суді.

Коротко про скандальні висловлювання Ірини Фаріон