Не "Іріша": як правильно звертатись до дівчини українською

1 жовтня святкують іменини дівчата та жінки з іменем Ірина. Це ім'я має давньогрецьке походження.

Імовірно, походить від "Ейрена". Так звали богиню давньогрецької міфології. 24 Канал при цьому розповість, як можна і не варто називати Ірин.

Як називати "Іріш" українською

Значення імені трактується як "мир" та "спокій".

Редакторка Ольга Васильєва зазначає: в Україні поширені й такі московські форми жіночих імен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта й інші, які потребують заміни.

Тому не Іріша – а Іра, Ірина. Також не варто називати дівчат і жінок "Ірінами" та "Ірішками".

Пестливо можна ще звернутися так: Іра, Ірка, Іруненька, Ірчик, Іринка, Іринчик, Ірусечка, Ірунечка, Ірунька, Іруська, Іронька, Ірусенька, Ірочка, Ірцюня, Іриска.

Окремими іменами, які походять від цього ж імені, стали: Ярина, Орина, Ірена.

Пісня про Ірину: відео

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