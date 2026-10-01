Не "Іріша": як правильно звертатись до дівчини українською
1 жовтня святкують іменини дівчата та жінки з іменем Ірина. Це ім'я має давньогрецьке походження.
Імовірно, походить від "Ейрена". Так звали богиню давньогрецької міфології. 24 Канал при цьому розповість, як можна і не варто називати Ірин.
Як називати "Іріш" українською
Значення імені трактується як "мир" та "спокій".
Редакторка Ольга Васильєва зазначає: в Україні поширені й такі московські форми жіночих імен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта й інші, які потребують заміни.
Тому не Іріша – а Іра, Ірина. Також не варто називати дівчат і жінок "Ірінами" та "Ірішками".
Пестливо можна ще звернутися так: Іра, Ірка, Іруненька, Ірчик, Іринка, Іринчик, Ірусечка, Ірунечка, Ірунька, Іруська, Іронька, Ірусенька, Ірочка, Ірцюня, Іриска.
Окремими іменами, які походять від цього ж імені, стали: Ярина, Орина, Ірена.
Пісня про Ірину: відео
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