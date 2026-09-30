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Освіта Саморозвиток Маґель, тримудка, желізко: які предмети так називають у Галичині
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Маґель, тримудка, желізко: які предмети так називають у Галичині

Марія Волошин
Як колоритно називають меблі у Галичині
Як колоритно називають меблі у Галичині / Фото: "Мандри Прикарпаттям"

В українській мові є чимало цікавих та колоритних слів. Ними може похизуватися кожен регіон нашої держави.

Різноманіття подекуди вражає. 24 Канал при цьому у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує знайомити із цікавими та незвичними словами, які ви можете почути у Галичині.

Як називають меблі та прилади у Галичині

У сорок п'ятій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари підкажемо, які цікаві назви на позначення меблів та приладів, що є атрибутами різноманітних помешкань, можна почути з уст галичан.

  • братру́ра – духовка;
  • бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;
  • желі́зко – праска;
  • блят – кухонна плита;
  • лю́стро – дзеркало;

Цікаво Ми також розповідали, які колоритні назви будівель є у Галичині.

  • маґель, маґельниця – пристосування для прасування;
  • нака́слик – нічна шафка;
  • тримудка – комод;
  • шуфляда – шухляда.

Також пропонуємо ще кілька цікавих назв різноманітного приладдя:

  • вазо́нок – вазон;
  • жарі́вка – електрична лампочка;
  • фіра́нка – штора;
  • фортеп’ян – фортепіано;
  • шмата – ганчірка;
  • шу́фля – совок, совкова лопата;

Вивчайте більше слів з галицької говірки

24 Канал також пропонує прочитати такі добірки з нашої рубрики про діалектизми на Галичині: