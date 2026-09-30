Маґель, тримудка, желізко: які предмети так називають у Галичині

Різноманіття подекуди вражає. 24 Канал при цьому у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує знайомити із цікавими та незвичними словами, які ви можете почути у Галичині.

Як називають меблі та прилади у Галичині

У сорок п'ятій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари підкажемо, які цікаві назви на позначення меблів та приладів, що є атрибутами різноманітних помешкань, можна почути з уст галичан.

братру́ра – духовка;

бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;

желі́зко – праска;

блят – кухонна плита;

лю́стро – дзеркало;

Цікаво Ми також розповідали, які колоритні назви будівель є у Галичині.

маґель, маґельниця – пристосування для прасування;

нака́слик – нічна шафка;

тримудка – комод;

шуфляда – шухляда.

Також пропонуємо ще кілька цікавих назв різноманітного приладдя:

вазо́нок – вазон;

жарі́вка – електрична лампочка;

фіра́нка – штора;

фортеп’ян – фортепіано;

шмата – ганчірка;

шу́фля – совок, совкова лопата;