Маґель, тримудка, желізко: які предмети так називають у Галичині

Різноманіття подекуди вражає. 24 Канал при цьому у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує знайомити із цікавими та незвичними словами, які ви можете почути у Галичині.
Як називають меблі та прилади у Галичині
У сорок п'ятій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари підкажемо, які цікаві назви на позначення меблів та приладів, що є атрибутами різноманітних помешкань, можна почути з уст галичан.
- братру́ра – духовка;
- бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;
- желі́зко – праска;
- блят – кухонна плита;
- лю́стро – дзеркало;
Цікаво Ми також розповідали, які колоритні назви будівель є у Галичині.
- маґель, маґельниця – пристосування для прасування;
- нака́слик – нічна шафка;
- тримудка – комод;
- шуфляда – шухляда.
Також пропонуємо ще кілька цікавих назв різноманітного приладдя:
- вазо́нок – вазон;
- жарі́вка – електрична лампочка;
- фіра́нка – штора;
- фортеп’ян – фортепіано;
- шмата – ганчірка;
- шу́фля – совок, совкова лопата;
Вивчайте більше слів з галицької говірки
24 Канал також пропонує прочитати такі добірки з нашої рубрики про діалектизми на Галичині:
- П'єц, стрих і пан Едзьо: які частини будинку так називають у Галичині.
- "Одні вар'яти, не грай кіна": тренд про галицьку говірку "підірвав" мережу.
- Бельфер, гайцер і гарбар: кого так називали на галицькому діалекті.