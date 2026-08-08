Тож не дивно, що далеко не всі слова є зрозумілими для немісцевих. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує розповідати, які цікаві та незвичні слова "заховалися" у місцевій ґварі.
Які колоритні назви будівель є у Галичині
Так, у сорок четвертій добірці підкажемо, які цікаві назви будівель та помешкань можна відшукати у Словнику львівської ґвари та почути з уст місцевих жителів на Галичині.
Тож не дивуйтесь, якщо почуєте чи знайдете у якомусь творі такі колоритні слова на позначення будівель та помешкань:
- дві́рець – вокзал;
- рестора́ція – ресторан;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- касарня – казарма;
- креде́нс – буфет;
- гардиґа – старий будинок;
- льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;
Цікаво 24 Канал раніше розповідав, якими інструментами на кухні напередодні свят орудує вправна галицька господиня.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
- мордівня – забігайлівка;
- ордина́ція – кабінет лікаря;
- рефектар – трапезна;
- фурдиґа́рня – в'язниця, буцегарня;
- хавіра – помешкання;
- сутери́ни – підвальне житло;
- халу́па – 1) хата; 2) помешкання;
- халабу́да – хата;
Зауважимо, що дві останні назви вживають переважно на позначення невеликої убогої житлової будівлі чи злиденної хати. Слово "халабуда" може мати й інші значення.
- чиншівка – орендоване житло.
Вивчайте більше слів з галицької говірки
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- "Одні вар'яти, не грай кіна": тренд про галицьку говірку "підірвав" мережу.
- Кумпелі, бровари та кібіцування: як колоритно описати атмосферу матчу львівських "Карпат".
- Бельфер, гайцер і гарбар: кого так називали на галицькому діалекті.