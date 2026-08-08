Тож не дивно, що далеко не всі слова є зрозумілими для немісцевих. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує розповідати, які цікаві та незвичні слова "заховалися" у місцевій ґварі.

Які колоритні назви будівель є у Галичині

Так, у сорок четвертій добірці підкажемо, які цікаві назви будівель та помешкань можна відшукати у Словнику львівської ґвари та почути з уст місцевих жителів на Галичині.

Тож не дивуйтесь, якщо почуєте чи знайдете у якомусь творі такі колоритні слова на позначення будівель та помешкань:

  • дві́рець – вокзал;
  • рестора́ція – ресторан;
  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • касарня – казарма;
  • креде́нс – буфет;
  • гардиґа – старий будинок;
  • льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;

Цікаво 24 Канал раніше розповідав, якими інструментами на кухні напередодні свят орудує вправна галицька господиня.

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  • захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
  • мордівня – забігайлівка;
  • ордина́ція – кабінет лікаря;
  • рефектар – трапезна;
  • фурдиґа́рня – в'язниця, буцегарня;
  • хавіра – помешкання;
  • сутери́ни – підвальне житло;
  • халу́па – 1) хата; 2) помешкання;
  • халабу́да – хата;

Зауважимо, що дві останні назви вживають переважно на позначення невеликої убогої житлової будівлі чи злиденної хати. Слово "халабуда" може мати й інші значення.

  • чиншівка – орендоване житло.

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