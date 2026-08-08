Поэтому неудивительно, что далеко не все слова понятны приезжим. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает рассказывать, какие интересные и необычные слова "спрятались" в местном диалекте.

Какие колоритные названия зданий есть в Галичине

Так, в сорок четвертой подборке мы подскажем, какие интересные названия зданий и жилищ можно найти в "Словаре львовского диалекта" и услышать из уст местных жителей в Галичине.

Поэтому не удивляйтесь, если услышите или найдете в каком-нибудь произведении такие колоритные слова для обозначения зданий и жилищ:

дві́рець – вокзал;

рестора́ція – ресторан;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

касарня – казарма;

креде́нс – буфет;

гардиґа – старий будинок;

льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;

Интересно Ранее 24 Канал рассказывал, какими кухонными инструментами пользуется опытная галицкая хозяйка в преддверии праздников.

захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;

мордівня – забігайлівка;

ордина́ція – кабінет лікаря;

рефектар – трапезна;

фурдиґа́рня – в'язниця, буцегарня;

хавіра – помешкання;

сутери́ни – підвальне житло;

халу́па – 1) хата; 2) помешкання;

халабу́да – хата;

Отметим, что два последних названия употребляются преимущественно для обозначения небольшого убогого жилого здания или нищей хижины. Слово "халабуда" может иметь и другие значения.

чиншівка – орендоване житло.

Изучайте больше слов из галицкого диалекта

24 Канал также предлагает прочитать следующие подборки из нашей рубрики о диалектизмах в Галичине: