Поэтому неудивительно, что далеко не все слова понятны приезжим. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает рассказывать, какие интересные и необычные слова "спрятались" в местном диалекте.

Какие колоритные названия зданий есть в Галичине

Так, в сорок четвертой подборке мы подскажем, какие интересные названия зданий и жилищ можно найти в "Словаре львовского диалекта" и услышать из уст местных жителей в Галичине.

Поэтому не удивляйтесь, если услышите или найдете в каком-нибудь произведении такие колоритные слова для обозначения зданий и жилищ:

  • дві́рець – вокзал;
  • рестора́ція – ресторан;
  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • касарня – казарма;
  • креде́нс – буфет;
  • гардиґа – старий будинок;
  • льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;

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  • захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;
  • мордівня – забігайлівка;
  • ордина́ція – кабінет лікаря;
  • рефектар – трапезна;
  • фурдиґа́рня – в'язниця, буцегарня;
  • хавіра – помешкання;
  • сутери́ни – підвальне житло;
  • халу́па – 1) хата; 2) помешкання;
  • халабу́да – хата;

Отметим, что два последних названия употребляются преимущественно для обозначения небольшого убогого жилого здания или нищей хижины. Слово "халабуда" может иметь и другие значения.

  • чиншівка – орендоване житло.

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