Некоторые из них могут быть довольно популярными, другие же вместо этого – выйти из употребления. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" предлагает вам разнообразить свою речь.
Какие колоритные названия профессий есть в Галичине
Итак, в сорок третьей подборке мы расскажем, какие интересные названия профессий и видов деятельности можно найти в "Словаре львовского диалекта". Кого-то так могли называть в Галичине с уважением, а кого-то – в шутку.
В этом словаре вы можете найти такие интересные и необычные слова:
- бе́льфер – учитель;
- га́йцер – помічник машиніста;
- моторо́вий – водій трамвая;
- гарбар – кушнір;
- гаукаж – адвокат;
- балаґула – візник;
- зеленчук – прикордонник;
- мулик – муляр;
- полікер – поліцай;
Интересно " Пойдем на чашечку кофе и пирожные": какие фразы и слова передают весь колорит Львова.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
- кербер або цербер – вахтер;
- постерунко́вий – дільничний;
- різуля – різник;
- ганделес – торгівець;
- побережник – лісник;
- термінатор – помічник майстра;
- швидрига – швець;
- шимон – двірник (та інші).
Отметим, что львовская говорка (говор, речь) – совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов – десятилетиями формировалась на территории современного Львова и до сих пор распространена среди жителей.
Изучайте больше слов из галицкого диалекта
24 Канал также предлагает прочитать следующие подборки из нашей рубрики о диалектизмах в Галичине:
- Гербата, лягер, васерица, моньо: знаете ли вы названия напитков на львовском диалекте.
- Вакации, урлеп или ферии: как колоритно во Львове называют каникулы.
- Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мармурок".