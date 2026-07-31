Окремі можуть бути доволі популярними, інші натомість – вийти з ужитку. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" пропонує вам урізноманітнити своє мовлення.
Які колоритні назви професій є в Галичині
Так, у сорок третій добірці розповімо, які цікаві назви професій та видів діяльності можна відшукати у Словнику львівської ґвари. Когось так могли називати у Галичині поважно, а когось – і жартома.
У цьому словнику ви можете знайти такі цікаві та незвичні слова:
- бе́льфер – учитель;
- га́йцер – помічник машиніста;
- моторо́вий – водій трамвая;
- гарбар – кушнір;
- гаукаж – адвокат;
- балаґула – візник;
- зеленчук – прикордонник;
- мулик – муляр;
- полікер – поліцай;
Цікаво "Йдем на філіжанку кави та пляцки": які фрази та слова передають весь колорит Львова.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- кербер або цербер – вахтер;
- постерунко́вий – дільничний;
- різуля – різник;
- ганделес – торгівець;
- побережник – лісник;
- термінатор – помічник майстра;
- швидрига – швець;
- шимон – двірник (та інші).
Зазначимо, що львівська ґвара (говірка, балак) – сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів – десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед мешканців.
Вивчайте більше слів з галицької говірки
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- Гербата, ляґер, васериця, моньо: чи знаєте ви назви напоїв на львівському діалекті.
- Вакації, урльоп чи ферії: як колоритно у Львові називають канікули.
- Солодощі на львівському діалекті: що таке "конфітура, бомбони, цвібак і мармурок".