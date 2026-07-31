Окремі можуть бути доволі популярними, інші натомість – вийти з ужитку. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" пропонує вам урізноманітнити своє мовлення.

Які колоритні назви професій є в Галичині

Так, у сорок третій добірці розповімо, які цікаві назви професій та видів діяльності можна відшукати у Словнику львівської ґвари. Когось так могли називати у Галичині поважно, а когось – і жартома.

У цьому словнику ви можете знайти такі цікаві та незвичні слова:

бе́льфер – учитель;

га́йцер – помічник машиніста;

моторо́вий – водій трамвая;

гарбар – кушнір;

гаукаж – адвокат;

балаґула – візник;

зеленчук – прикордонник;

мулик – муляр;

полікер – поліцай;

Цікаво "Йдем на філіжанку кави та пляцки": які фрази та слова передають весь колорит Львова.

кербер або цербер – вахтер;

постерунко́вий – дільничний;

різуля – різник;

ганделес – торгівець;

побережник – лісник;

термінатор – помічник майстра;

швидрига – швець;

шимон – двірник (та інші).

Зазначимо, що львівська ґвара (говірка, балак) – сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів – десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед мешканців.

Вивчайте більше слів з галицької говірки

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