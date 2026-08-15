Зокрема якщо мовиться про діалектизми, якими багатий кожен регіон нашої держави. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує знайомити із цікавими та незвичними словами, які ви можете почути у Галичині.

Які колоритні назви частин будинку є у Галичині

У сорок п'ятій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари підкажемо, які цікаві назви на позначення частин будинку можна почути з уст місцевих жителів на Галичині. Окремі з них є доволі популярними. Їх можна зустріти й у творах українських письменників.

У Галичині можна почути такі незвичні слова щодо назв частин будинків та будівель:

ві́нда – ліфт;

лазє́нка, лазни́чка – ванна кімната;

сальо́н – вітальня;

са́ля – великий зал;

кльозет – туалет;

Цікаво Ми також розповідали, які колоритні назви будівель є у Галичині.

варста́т – майстерня;

п'єц – піч;

ри́нва – водостічна труба;

стрих – горище;

пан Е́дзьо – туалет;

Зазначимо, що Львів належить до тих міст, де слово "вбиральня" має синонім, який вживають тільки у Львові – "пан Едзьо". Реальний мешканець міста Ернест (Едзьо) Тарлерський проживав тут на початку ХХ століття. На площі Ринок у нього була кнайпа "Атляс", і усі продавці з ринку йшли туди у вбиральню. Чоловік змушений був запровадити платний вхід. Звідси й розпочинається історія приватних туалетів у місті. А серед мешканців відтоді і вкорінився вислів "піти до пана Едзя".

Також варто пригадати такі цікаві назви у межах цієї теми:

шкло – скло;

шу́бер – засувка для комина;

льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;

льокато́ри – квартиранти.

Вивчайте більше слів з галицької говірки

24 Канал також пропонує прочитати такі добірки з нашої рубрики про діалектизми на Галичині: